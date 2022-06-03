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報稅後只能吃土！全聯PO「土豪食記」13種美食曝光
報稅季已到，不少民眾已紛紛完成繳稅。全聯福利中心貼文喊話「（報稅後）就算只能吃土也要處處講究」，並貼出「土豪的豪奢食記」，只見有土製的沙朗牛排、黑鮪魚握壽司、北海道干貝、松板和牛、義式烤羊腿等13種選擇，網友直呼「原來吃土也可以有這麼多種選擇！」
全聯福利中心日前在臉書貼文指出，「誰說報完稅後，生活就得將就？就算只能吃土也要處處講究，帶各位一窺土豪的豪奢食記，精緻生活玩家，吃土當吃補」。
貼文也貼出多種以土製成的山珍海味，包括沙朗牛排、黑鮪魚握壽司、北海道干貝、松板和牛、義式烤羊腿、烏魚子、馬卡龍、魚子醬、松露巧克力、日本松茸、紅頭龍蝦、海膽軍艦卷、阿拉斯加帝王蟹等。
該篇貼文吸引2.3萬人按讚朝聖，其他網友紛紛留言「怎麼辦我覺得這個土看起來很好吃」、「吃得土中土，淪為人下人」、「果然是土豪！」、「捏很久齁，辛苦了」、「海膽都滿出來了，好滿足」、「能把土玩的這麼高級，太強」、「超強的小編！佩服！是否考慮到羅浮宮參展？」
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