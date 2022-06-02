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好市多最夯神物網購「冒新規定」他超傻眼 內行狂人：租倉庫放

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為好市多示意圖。記者黃筱晴攝影／報系資料照
圖為好市多示意圖。記者黃筱晴攝影／報系資料照

好市多自有品牌「科克蘭」衛生紙，因為不敵原料、運費與包材漲價，5月調漲30元，每串從335元調至365元，增幅8.96%。如今有網友網購發現，科克蘭衛生紙規定要2箱才可以外送，讓他超傻眼，引起網友熱議。

近日有一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他表示科克蘭衛生紙最近漲價，最近想用網購採買時，發現有新規定，科克蘭衛生紙購買數量一次要兩箱，才會出貨，讓他直呼「傻眼」。實際查看好市多官網，科克蘭三層抽取衛生紙頁面，最小訂購數量寫著2、售價為1,159元。

好市多官網，科克蘭三層抽取衛生紙頁面，最小訂購數量寫著2、售價為1,159元。 圖／好市多官網
好市多官網，科克蘭三層抽取衛生紙頁面，最小訂購數量寫著2、售價為1,159元。 圖／好市多官網

此文曝光後網友也紛紛回覆，「我到貨才發現這麼多包，分賣給鄰居」、「漲價後除了一次兩箱以外，還不能分地址配送，品質也變薄了，一碰水就掉一堆屑屑」、「有買其他的，沒注意金額，我為兩袋，結果驚人的數量…我還呆呆的問先生，怎麼這麼多」。

也有人指出「今年二月份買時只需1箱」、「他們的設定都跳來跳去的，有時一次三袋就可以，有時卻要到六袋，真的很誇張」、「還沒漲價前就這樣了，改一段時間了」、「一次要兩箱有好一陣子了」、「我兩週前買，一箱要1075，也是一次必須買兩箱，只是才兩週，一箱就差了84塊」。也意外釣出一名狂人說，「去年底租了一個倉庫，買了100包，應該可以撐幾年」。

好市多自有品牌衛生紙調漲價格。示意圖／記者唐秀麗攝影
好市多自有品牌衛生紙調漲價格。示意圖／記者唐秀麗攝影

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