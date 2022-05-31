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店員擠霜淇淋突喊「手滑」 網一看敲碗：想再來幾支
全家便利商店日前推出手搖飲品牌「再睡5分鐘」聯名霜淇淋，涼爽又好吃的滋味掀起網路熱議，日前一名網友去超商購買時，店員製作時默默說了一句「不好意思，我手滑了」，網友看了直呼「賺爛了！」
一名網友在Dcard發文表示，她去全家買霜淇淋，店員製作時默默說了一句「不好意思，我手滑了」，當下她還沒發現對方是跟她說話，等店員轉身拿霜淇淋給她時，只見霜淇淋底端繞超大一圈，而且整支呈現底部快要溢出來的水滴狀，她驚訝表示「我得到一支超奇葩的霜淇淋，旁邊滿出來的部分很像我的腰間肉」。
對此，網友直呼「怎麼覺得除了手滑，看起來還有比較多」、「賺翻」、「賺爛了！」、「店員不好意思，可以再幫我多手滑一點嗎？」、「應該是為了對稱，左邊歪，右邊也要歪」、「我直接笑出來」、「這個手滑的好，我遇過的店員怎麼都不會手滑呢」、「如果手滑是這種量，我希望他每次都滑」、「賺爛了，他給好多喔，羨慕」、「妳真的是賺到了」、「可以再來幾支手滑嗎？」。
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