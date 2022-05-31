超商咖啡天天喝想換口味 她心動膠囊咖啡機網推「這種人最適用」

不少人的早晨是從一杯香氣迷人的咖啡開始，但每天買同樣口味容易喝膩，有人就會考慮自己煮自己泡，有民眾考慮入手熱門的膠囊咖啡機，但又擔心最後變成家裡的高級裝飾品，希望有買家能分享使用心得，釣出大票網友讚「超適合懶人」。

原PO指出自己一天一杯咖啡，有時候懶得出門，只有自己在家也會叫一杯外送，花費不小，近來超商咖啡也喝膩，便動念想購入一台膠囊咖啡機放家裡，又擔心咖啡機的下場會和PS5一樣變成家裡的高級家具，便上PTT發文詢問網友的購買經驗，「膠囊咖啡機買了會後悔嗎？」

文章發出不久便吸引許多咖啡愛好者討論，不少膠囊咖啡機使用者都認為方便又實用，「很方便，買超過一年，幾乎天天喝」、「買了一年沒後悔天天喝，只是還是會買外面的」、「我覺得很方便，使用率極高」、「我們夫妻兩人一個月都喝掉一百顆以上膠囊，選擇越來越多」、「一天喝兩杯以上，後悔沒有早點買」、「膠囊懶人用很方便了，清潔也很容易」、「手沖／全自動都用過，現在都用膠囊」。

但也有人持反對意見，認為咖啡主體的膠囊價高、量少，還不環保，「買過，賣掉了，主要是膠囊太貴，換成自動咖啡機」、「超不環保，而且回收膠囊的地點有限」、「認真說別買，因為份量超少」、「懶人用膠囊到最後也是懶，直接買一箱Boss罐裝咖啡囤家裡」。

有網友則認為最好喝的咖啡還是手沖，還能選喜歡的咖啡豆，「缺錢不懶就自己沖，缺錢又懶就三合一配」、「在家裡就是要手沖啊」、「喝過手沖就回不去了」。原PO則表示自己不會手沖咖啡，也不想買需花許多時間清洗的咖啡機，看到大家那麼推薦，更是心動。

據雀巢官網資訊，膠囊為鋁製品可回收再利用，使用者可將使用後的膠囊帶至精品店、專櫃回收，或購買專用回收袋利用「i郵箱」郵寄回收。