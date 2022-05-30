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S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

超商冰品霸主是這2樣「經典」、「神冰」 從阿嬤那輩就在吃

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友大推紅豆粉粿與曠世奇派為超商冰品霸主，「紅豆粉粿，從我阿嬤吃到我（這輩），經典之作」。示意圖／ingimage
許多網友大推紅豆粉粿與曠世奇派為超商冰品霸主，「紅豆粉粿，從我阿嬤吃到我（這輩），經典之作」。示意圖／ingimage

台灣最近天氣不穩定，有時炎熱有時下雨，有一名網友就好奇詢問，炎炎夏日中有哪件冰品可以登上超商的冰品界霸主？引許多網友狂推兩樣「經典」與「神冰」。

原PO在PPT上以「一人說一個超商冰品霸主」為題表示最近氣象預報開始破30度，又陸陸續續下雨，真的是黏膩到好不舒服，到7-11發現又到了買冰二件有打折的季節，他分享，「平常都只買哈根達斯的香草口味來吃啦，但連續吃兩盒好像有點膩，想要試試看其他的。各位冰品達人們，炎炎夏日哪一個勁夏冰品能夠稱得上是超商冰品界霸主？」

網友紛紛留言各自所好，「小美冰淇淋」、「小美情人果冰」、「當然是哈根達斯抹茶口味」、「思樂冰」、「去超市，明治牛奶巧酥冰淇淋，一次嗑一桶」、「杜老爺」、「杜老爺甜筒」、「雖然我是古娃娃黑粉，但她的雪糕真的超讚」。

其中有許多人都大推紅豆粉粿與曠世奇派，「紅豆粉粿」、「紅豆粉粿，從我阿嬤吃到我（這輩），經典之作」、「絕對是紅豆粉粿」、「紅豆粉粿、曠世奇派」、「曠世」、「曠世奇派真的是便宜的神冰」、「當然是曠世奇派」、「曠世奇派」、「曠世奇派廢話」。

曠世奇派口味多元。聯合報系資料照片／記者林秀明攝影
曠世奇派口味多元。聯合報系資料照片／記者林秀明攝影

超商冰品專中，紅豆粉粿是長銷款。圖／OK超商提供
超商冰品專中，紅豆粉粿是長銷款。圖／OK超商提供

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