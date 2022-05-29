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超商熱狗怎麼挑最「多汁美味」 饕客曝2關鍵：吃起來恰到好處

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友問大家「要怎麼挑到好吃的熱狗？」老饕解答關鍵在「外型」、「時段」。圖擷自PTT
一名網友問大家「要怎麼挑到好吃的熱狗？」老饕解答關鍵在「外型」、「時段」。圖擷自PTT

超商販售的食品琳瑯滿目，不論飲料、零食各有愛好者，日前就有網友好奇「便利商店的熱狗，要怎麼挑汁多、味美、肉嫩的？」對此，老饕點出關鍵在於「外型」、「挑時段」。

一名網友在PTT表示，他特別熱愛吃超商熱狗，簡直是「超商熱狗樂透定期投資者」，有時候如果吃到汁多、味美、肉嫩、烤盤餘溫燙手、Q彈齒頰留香的熱狗，內心就會感覺像是「中獎了」，但如果吃到又乾又柴的熱狗，就會覺得自己槓龜，因此他求助眾網友「要怎麼選到好吃的熱狗？」

對此，專業網友建議他觀察「外型」、「時段」，指出「觀察外型，乾巴巴的就不要拿」、「找表面油亮的」、「看跟鐵盤接觸地方，有點油的通常汁多」、「人多的時段去比較有剛烤好的，這時候最好吃」、「大概早上6點多的是最好吃的」、「上面很多根的時候通常是剛烤好，就會很好吃」、「早上4點多左右夜班店員正在烤熱狗和弄茶葉蛋，所以早上6點的熱狗吃起來最恰到好處」、「預熱區剛拿到販賣區的通常都好吃」。

超商 零食

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