好市多「瑪德蓮」睽違三年回歸 眾人大推：烤過更好吃

好市多限定商品讓許多饕客慕名而來，部分商品一去不復返，更是讓愛好者苦苦等待。日前網友發現先前大受好評的「瑪德蓮」睽違三年終於回歸，讓網友又驚又喜。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，之前好評不斷的好市多瑪德蓮回來了，她嗨翻說道：「三年前的訣別沒想到還能跟他重逢，我已經不是當年的瑪德蓮女孩」，但這顆瑪德蓮還是和當年的一樣。

許多網友表示終於等到了，「讚啊！我等它等好久啊！」、「總算回歸了，我之前也等焦糖核桃乳酪抹醬等好久…」、「好吃不會太甜，蛋糕體濕潤鬆軟」。

部分網友分享買回家一定要烤過，「真的！一定要烤箱烤的表皮脆脆的…銷魂啊（表皮上打滾…）」，原PO也分享她會用140度烤10分鐘，不過每個人家裡烤箱大小不同，只要烤到表面脆脆的即可。

網友也敲碗其他商品回歸，「我最想要吉拿棒回歸」、「我懷念柑橘瑪德蓮」、「啊巧克力貝果要不要一起回來」、「肉桂貝果不知何時能回歸」。