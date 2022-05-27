聽新聞
test
0:00 / 0:00
她跟婆婆逛好市多只買「這一樣」 網友聽感人原因全跪了
美式賣場好市多素來以多樣化的商品吸引大批買家，更不時推出新產品、優惠活動讓民眾為之瘋狂。不過日前一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享自己「買得很節制」的故事，提到某天她和婆婆一起去好市多購物，卻只買了一盒酸菜白肉鍋，背後感人的原因引起眾人熱烈回應。
原PO提到，因為最近天氣變涼，婆婆說想吃好市多的酸菜白肉鍋，但卻不讓原PO去幫忙買，堅持要一起跟去，到現場拿了酸菜白肉鍋後，原PO問：「阿母，再買點其他東西吧，妳有想買什麼嗎？」沒想到婆婆竟回答：「乖媳婦，我跟妳來就是怕妳又買一堆…妳賺錢很辛苦，有缺什麼叫妳老公買就好，妳買這個酸白菜鍋給我我就很高興了，我們快回去煮火鍋吧」，暖心的回答讓原PO感動萬分，直呼：「婆婆太會替我想了啦！」
許多網友紛紛表示，「別人的婆婆總不會讓人失望」、「如果我婆婆跟我去，我們可能只有推推車出來」、「婆婆對媳婦好，老公才能長存」、「妳婆婆人真好，以後也要好好的孝順她」、「嚴重懷疑妳可能是婆婆前世的女兒」、「很少見到只有買一樣就離場的」、「我也好想有這樣的婆婆」、「不是！欸！婆婆我跑一趟這麼遠，怎麼只買這個啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言