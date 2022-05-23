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好市多賣「賓士認證大西瓜」 網見果肉羨慕炸了：有夠高級
美式賣場好市多商品多元且經濟實惠，深受許多消費者喜愛。近日，一名網友就分享購物的驚人發現，他意外買到一顆「賓士等級大西瓜」，令網友看了直呼羨慕。
這位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他這週在好市多買了一顆大西瓜，回到家後切開發現果肉呈現「賓士」標誌，讓他又驚又喜，開心地笑說「希望會甜甜的」。
原PO試吃後也狂讚真的又甜又好吃，網友看了也驚呼「再剖一片可以掛車頭」、「好高級喔！上了檔次的！」、「賓士等級保證甜啊！」、「賓士認證的極品耶」、「賓士級的有保證」、「好野人！連西瓜都要吃賓士等級的」。
也有不少網友表示好吃的西瓜果肉看起來會「沙沙的」，「我就喜歡紅西瓜脆脆沙沙的」、「沙沙的，看起來好甜」、「看起來很『沙』，很讚喔！」、「這種西瓜才是絕品」。
根據農委會介紹，如何挑選好吃的西瓜是有撇步的，只要切記6要點，表面光滑平整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗成捲曲狀、瓜蒂些微凹陷、拍打聲音清脆響亮，就可以簡單挑選出好吃的西瓜囉！
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