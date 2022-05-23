快訊

高雄確診數「首次超過北市」 陳其邁說明這3項理由

台中某醫院病房群聚感染52例 男車禍竟是確診者最重罰200萬

寶雅這區超優惠 店員：我也會忍不住多拿幾個

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享寶雅的heme的出清專區「真的都讓人理智線斷裂」，可以用超優惠價格入手唇膏。圖／本報系資料庫
一名女網友分享寶雅的heme的出清專區「真的都讓人理智線斷裂」，可以用超優惠價格入手唇膏。圖／本報系資料庫

生活百貨品牌連鎖店「寶雅」販賣美妝、日常用品、零食與文具等多樣商品，有一名女網友最近分享，她終於見到寶雅強大的特價販賣區，店員也跳出來回應，「我也會忍不住多拿幾個」。

原PO在Dcard上以「heme又來了」為題分享，她每次遇到heme的出清「真的都讓人理智線斷裂」，她在住家附近的寶雅都遇不到卡友分享的出清活動，「今天總算被我遇到了這隻heme唇膏」，且原價330元台幣的唇膏，在出清特價下只要80元就可帶回家，「而且只剩一隻！頭家金郎日真正係黑白賣（老闆今天真的胡亂賣）」。

網友紛紛留言，「歐買尬，好快樂欸」、「買到賺到」、「好好笑……恭喜欸」、「等等先衝一波」、「燒到我了」、「前幾天也入手了！看到標價還以為自己眼花了，最後帶走了最後一隻14號！」、「我有次買過50幾塊的」、「為什麼每次看到屈臣氏寶雅有活動，我總是遇不到」、「我們家附近的總是讓我失望」。

寶雅店員也留言，「寶雅的heme是最快樂的櫃位，幾乎每天都會結帳到heme的東西，尤其是它突然莫名其妙超便宜的時候，就會很多人買（我也會忍不住多拿幾個）」。

寶雅 Dcard

延伸閱讀

公務員強抱女下屬「求親親」 只收警告引網轟：怎沒抓去關？

台北7年級生曝「我確診了」 提出2點建議並列出5天病症

婆婆拿了家門鑰匙照三餐打擾 她拜託丈夫「換個門鎖吧」

好市多又推超罪惡甜點！ 吃貨看了崩潰：跑10圈操場都不夠

相關新聞

寶雅這區超優惠 店員：我也會忍不住多拿幾個

生活百貨品牌連鎖店「寶雅」販賣美妝、日常用品、零食與文具等多樣商品，有一名女網友最近分享，她終於見到寶雅強大的特價販賣區，店員也跳出來回應，「我也會忍不住多拿幾個」。

好市多奇異果開箱驚見一物「16倍送」 網笑翻：買到水果界好寶寶

奇異果上通常黏有一張標籤，上頭的數字標示了種植方式、有無農藥和基改與否等訊息，然而一位民眾在好市多卻買到一箱「特別的」奇異果，每顆都貼有不只一張的滿滿貼紙，照片曝光後吸引7,800人按讚圍觀。

夫妻對買豬腳、烤雞腿意見不同 轉頭問路人獲打圓場：輪流買

全家一起逛大賣場若是遇到購買意見不同時，該如何解決呢？一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在逛好市多時正好遇到一對意見不合的夫妻在爭執要買豬腳還是烤雞腿，最後太太竟然轉頭請身為路人的他「投票」，讓原PO實在哭笑不得，但也用圓融的回答緩和夫妻的爭執，引起眾人熱烈討論。

全家麵包新品內餡麻糬滿溢 網大推「這吃法」鹹甜又軟Q

近年來便利商店販售的品項越來越多元，為了滿足消費者的喜好，也會不時推出新品吸引民眾。日前一名網友便在「Dcard」發文分享全家便利商店的一款新麵包「QQ糬果」，內餡的麻糬給好給滿，加熱後吃還會牽絲，讓眾人看得口水直流。

超商「最好吃飯糰」成絕響 網激推見10年前價格嘆：回不去了

超商御飯糰種類琳瑯滿目，成為許多民眾趕時間欲求果腹時的便利選擇。不過，說到大家心目中最神的御飯糰口味，不少網友都指向一款「7-11的絕版御飯糰」，在Dcard上也引起熱烈討論...

摩斯漢堡的紅茶必點？ 網友激推「加這樣」才對味

台灣速食業店家數量多，每家都想盡辦法吸引顧客上門，其中日本的速食品牌「摩斯漢堡」受到消費者喜愛，尤其「紅茶」可說是熱賣品項之一，日前有網友疑惑「摩斯紅茶到底好喝在哪？」對此，內行網友狂推「一定要加檸檬片」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。