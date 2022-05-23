寶雅這區超優惠 店員：我也會忍不住多拿幾個

生活百貨品牌連鎖店「寶雅」販賣美妝、日常用品、零食與文具等多樣商品，有一名女網友最近分享，她終於見到寶雅強大的特價販賣區，店員也跳出來回應，「我也會忍不住多拿幾個」。

原PO在Dcard上以「heme又來了」為題分享，她每次遇到heme的出清「真的都讓人理智線斷裂」，她在住家附近的寶雅都遇不到卡友分享的出清活動，「今天總算被我遇到了這隻heme唇膏」，且原價330元台幣的唇膏，在出清特價下只要80元就可帶回家，「而且只剩一隻！頭家金郎日真正係黑白賣（老闆今天真的胡亂賣）」。

網友紛紛留言，「歐買尬，好快樂欸」、「買到賺到」、「好好笑……恭喜欸」、「等等先衝一波」、「燒到我了」、「前幾天也入手了！看到標價還以為自己眼花了，最後帶走了最後一隻14號！」、「我有次買過50幾塊的」、「為什麼每次看到屈臣氏寶雅有活動，我總是遇不到」、「我們家附近的總是讓我失望」。

寶雅店員也留言，「寶雅的heme是最快樂的櫃位，幾乎每天都會結帳到heme的東西，尤其是它突然莫名其妙超便宜的時候，就會很多人買（我也會忍不住多拿幾個）」。