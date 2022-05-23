好市多奇異果開箱驚見一物「16倍送」 網笑翻：買到水果界好寶寶

奇異果上通常黏有一張標籤，上頭的數字標示了種植方式、有無農藥和基改與否等訊息，然而一位民眾在好市多卻買到一箱「特別的」奇異果，每顆都貼有不只一張的滿滿貼紙，照片曝光後吸引7,800人按讚圍觀。

一位民眾日前在美式賣場好市多（Costco）購入一箱奇異果，在賣場沒有打開查看，買回家一開箱才驚奇發現，每一顆奇異果都貼了不只一張貼紙，最多的一顆甚至整整貼滿16張，讓他好奇po網詢問「這有什麼特別的用意嗎？」。

有網友見狀分析可能原因，「可能是貼紙機壞掉，或是奇異果包裝廠員工滿滿的怨念」、「我猜機器故障」、「貼紙機出問題連續貼，這包裝廠QA 嘖嘖嘖」、「在澳洲時曾在水果包裝工廠工作過，機器設備的問題，我們真的沒有閒功夫貼貼紙」。

也有網友開玩笑說愈多貼紙代表品質愈優，「超級優的意思」、「我笑了，請問小朋友吃了會跟著好棒棒嗎」、「貼紙越多代表越好啊，幼稚園小孩都懂！」、「好棒棒才能獲得很多貼紙啊」、「恭喜買到奇異果界的模範生」。