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7-11「隱藏版功能」可獲免費快篩 手法曝光網讚：我也換到了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他利用累積的OPEN POINT折價消費到免費快篩試劑，「我喜歡這種不用去藥局排隊的感覺，走去買午餐順路經過兩家小7先換了兩支」。路透
一名網友表示，他利用累積的OPEN POINT折價消費到免費快篩試劑，「我喜歡這種不用去藥局排隊的感覺，走去買午餐順路經過兩家小7先換了兩支」。路透

國人最近快篩試劑需求量大增，有網友就分享他利用7-11的OPEN POINT點數，折抵消費便獲得兩支免錢快篩。

原PO在「7-11、全家 各超商新品資訊共享」發文表示，他平常只有傻傻一直積OPEN POINT點數，也不知道換什麼，但最近他聽說7-11的點數可以拿來換快篩，才驚覺他已經累積幾千點啊了，「我喜歡這種不用去藥局排隊的感覺，走去買午餐順路經過兩家小7先換了兩支，你買快篩多少錢，我換快篩不用錢」。

網友看了紛紛表示，「已經換完了」、「那個點數會過期要注意」、「我也不用錢，公司送一盒五支裝」、「180點換快篩」、「我隔壁同事六萬點」、「我以前也是很久打開嚇一跳很多點，後來發現可以設定自動扣點」、「感覺不錯耶，一點抵一元，APP裡的點數終於派上用場了」、「沒想到i划算可以用，謝謝分享，不然我也是幾千點不知道買什麼好呢」。

此外，有網友表示OPEN POINT點數是一點等於一元，這樣折抵消費不太划算，「OP點數等於現金，可以折抵消費，所以不是用點數換，這樣說很容易讓人誤會，我都留著等有一點=兩元或十點抵一百元（康是美之前的活動）時再用」、「OPEN點數一點等於一元，是用點數折消費並不是兌換」、「不要一點換一元直接扣，去康是美或聖德科斯，十點可以換一百元折價券」、「一比一不划算啦」。

快篩試劑

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