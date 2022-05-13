她分享撇步「免費」帶走全聯快篩 鄉民大讚：聰明

近日因為疫情嚴峻，許多民眾紛紛到藥局排隊搶買快篩，不少人抱怨都買不到，不過現在除了藥局以外，四大超商、超市、連鎖藥妝店也都開始販售快篩劑，一名女網友就在臉書分享自己不用花錢就可以在超市帶走一盒快篩回家，小撇步一公開也讓不少人大讚「真聰明」。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」表示，前幾天到全聯買東西，正好看到店裡有賣快篩，於是就利用點數扣了1800點的方式換了1支，這樣的小撇步讓她開心的直呼「不用到藥局排二三個小時，真方便」。

不少人對原PO用點數換快篩的做法給予稱讚，「妳真聰明」、「點數富翁」、「欸~怎麼沒想到用點數買？」、「原來可以扣點數」、「點數用在這裡，真的很聰明」、「非常貴氣的作法～超讚」。

但有網友對於超商超市販售的快篩價格嫌貴，「當然1或2支比較沒差，可是當你家是4-5個人時，一個人備2支，需要近10支，就知道100元和180元的差距」、「一劑180元，扣點數也是貴」、「180…花不下去」、「全家、711都有，只是一隻180好貴」、「一劑180元真的好貴，不想去實名制人擠人，180也是要花下去」。

不過多數人都認為不用排隊、隨時可買到快篩才是重點，「之前我買300一個，現在180，我覺得可以了，畢竟沒時間慢慢排隊，而且看到一堆人排，真的很擔心裡面有沒有二條線的」、「我也覺得如果是用180元換排隊的時間，我寧願這樣」、「急用時根本不在乎價差80元」、「昨天看到，量多不用人擠人，比我之前買羅氏一盒五支1500元，平均一支300元還便宜」、「真的，我也願意多花80不去排隊」、「想想比之前買的一支300元便宜好多，而且不用去西藥房排隊，貴一些還可以接受，至少方便省時比較安全」。