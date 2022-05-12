好市多保鮮膜一盒用多久？她「九年又七天」不夠看 網曝驚人答案：從孫子1歲用到21歲

很多人喜歡好市多商品，份量足、價格超值，深獲肯定。好市多自營品牌科克蘭保鮮膜也一直是熱賣品項，共分兩種尺寸，小支為30.16公分 X 231.03公尺，大支為30.48公分 X 914.4公尺，不少主婦想入手，卻又擔心因為太大量「是否會用一生一世」。

有位網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享終於用完保鮮膜經驗。原po貼出寫有日期的保鮮膜空盒照，她從2013年4月啟用，2022年4月28日用罄。原po笑稱「歷經9年又七天，終於用完了。看到沒有膠膜的紙捲軸終於出現真的很開心（灑花）」。

圖為好市多科克蘭保鮮膜。圖/截自好市多官網

不少網友見證用超久，「我之前買一組3入，一卷就用了三年才用完」、「我家的應該也用了8、9年了，還沒用完」、「我孫子1歲時買的，直到他21歲時才用完」、「通常都是10年起跳…你這樣不專業」、「第一捲我用了七年，第二捲才剛邁入第二年」、「懷孕前買的，現在我家小孩都六歲了，我還用不完是怎麼回事」」、「我家的13年了也還沒用完」。

網友開玩笑，、「我走的時候可以用這個封一下我的外盒嗎？這輩子沒用完，只能帶一些走，聊表歉意」、「會不會有人家買了，最後女兒結婚跟著陪嫁的」、「如果是小孩，都要三年級了」、「你這捲壞了，正常版的是會一直再生」。

不少人開發新用途，「拿來封箱寄貨防水防塵很好用」、「用來鋪在寵物籠子尿盆下，再放上尿布當保潔墊用，可以用好幾年」、「難怪我媽每次寄東西給我，我都以為我是收到什麼物流中心發貨的東西」、「拿來沾點水舖在桌面包水餃，即時滿桌麵粉也可以保鮮膜包一包直接丟掉，都不用擦桌子」、「小朋友早上上學雨太大，我會拿來黏在鞋子前面，到學校再拔掉...所以沒有買雨鞋」。