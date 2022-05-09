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好市多推出「超大一隻腿」 網笑稱：比球棒好用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享一張照片，圖中可看到一隻好市多販賣6.5公斤且將近台幣7000元的帶骨風乾火腿全腿，還送刀子與刀架，讓她讚嘆「很適合派對用」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友分享一張照片，圖中可看到一隻好市多販賣6.5公斤且將近台幣7000元的帶骨風乾火腿全腿，還送刀子與刀架，讓她讚嘆「很適合派對用」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多販賣的商品種類多元，份量也以家庭號為主，有一名網友就分享了她上次逛好市多，看到一隻超大火腿且附上刀與刀架，很適合帶去派對，網友看了開玩笑地說，「如果遇到行車糾紛，絕對比球棒好用」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，圖中可看到一隻6.5公斤且將近台幣7000元的帶骨風乾火腿全腿，還送刀子與刀架，讓她讚嘆「很適合派對用」。

網友紛紛表示會不會切與保存才是重點，不然就得再三考慮是否購入，「重點是你買了要會自己切，在西班牙切火腿是需要技術的，還有專門師傅在切」、「適合懂吃的人」、「會不會切，口感差很多」、「買之前先學會它的切法吧」、「台灣不盛行吃煙燻火腿，大家都不懂得品嚐，不過這支可能會吃很久，氣候太潮濕怕不好保存」、「不會處理，我還是乖乖買真空包1.2百克的就好」。

也有老饕建議，「建議先吃片狀的看看，我覺得蠻死鹹的」、「切片，跟沙拉一起食用」、「切這個很療癒ㄟ，先去除表面多餘脂肪後，片出透光的厚度，吮指回味」、「油拿來炒飯超香」、「片、刨。配洋酒、入菜、配起司一起吃」、「還是伊比利比較好吃，這死鹹又不香」。

網友也笑說，「腦海中響起了魔物獵人的音樂」、「笑死，輸贏帶這支一定贏」、「這個不是買來吃的，是放車裏的，如果遇到行車糾紛，絕對比球棒好用」。

好市多

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