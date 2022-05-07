快訊

明起密切接觸者僅匡「家人、室友」 居隔者取消電子圍籬

直播／本土增4萬6536例、死亡11例 境外+159例

工會求救「台大醫院失守」！2名急診護理師硬扛百名病人 院方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超常撲空！他質疑7-11App「i珍食」不準 眾揭「暗黑真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
7-ELEVEN的「i珍食」專案自2020年至今已擴展至7-ELEVEN全門市，圖非文中當事人。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN的「i珍食」專案自2020年至今已擴展至7-ELEVEN全門市，圖非文中當事人。圖／7-ELEVEN提供

全家超商先推出「友善地圖」提供即期品資訊外，7-11也隨後跟進「i珍食」活動，會顯示當日即期品65折的優惠，吸引不少人前往店舖找尋，但有時候發現，明明App上顯示商品仍有數量可以購買，實際到店家後卻沒見到商品，網友疑惑「到底準不準，有一家門市我跑好幾次都撲空」。

有網友在PTT發文詢問，7-11的Open point App上面的i珍食準不準，有一家門市跑了好幾次都撲空，理論上這個應該是跟系統有做連線的，有人知道嗎？

此文曝光後網友也熱議，「其實覺得是蠻準的啦，除非有的店家提早把東西下架收起來等報廢」、「有的店會po群組讓群組的人買呀」、「有些人會提早過去挑，然後拿在手上等時間到再去結帳」、「看過好幾家，店員都不到八點就全部丟掉了」。

也有人點出原因可能是「店員留、群組留、客人買走、提前挑報廢都有可能」、最多人指出是「店員收起來+1，親眼看到」、「有些店員會藏起來，我以前打工就是呵呵」、「很多店員會藏起來...」、「聽過一兩次店員聊天說等一下要吃啥...」、「準啊！只是有些比較好吃熱銷的會被店員先收起來」。

也有人詢問過店員，「有問過店員，因為他們家i珍食常常看到每個品項都十位數庫存，他說他們有跟外送合作，不會擺架上」、「有次拿一個便當到櫃檯結帳，店員說這沒貼紙，是有群組的人預定 ，然後就說不能買，看我要不要加群組，我就反問即期品可以預定喔…」。

超商 7-Eleven APP

延伸閱讀

氣！新竹女點外送200元鹹酥雞不見 「偷吃」男下場出爐

疫情擋不住網路平台 彰化偏鄉小校照辦母親節音樂會

私下創群組被主管發現 遭斥違反「職業倫理」勒令解散

她住公寓6樓沒電梯點外送「疑被加料」網教一個動作自保

相關新聞

超常撲空！他質疑7-11App「i珍食」不準 眾揭「暗黑真相」

全家超商先推出「友善地圖」提供即期品資訊外，7-11也隨後跟進「i珍食」活動，會顯示當日即期品65折的優惠，吸引不少人前往店舖找尋，但有時候發現，明明App上顯示商品仍有數量可以購買，實際到店家後卻沒見到商品，網友疑惑「到底準不準，有一家門市我跑好幾次都撲空」。

她跟風好市多芋頭內餡可頌 掰開一看傻眼：跟我開玩笑嗎？

好市多不僅有國內外各種優惠商品，熟食、糕點等也是搶手的熱門選項，一名女網友抱怨跟風買了一款有芋頭內餡的可頌，沒想到回家掰開一看內餡少得可憐，讓她超傻眼，直呼「跟我開玩笑嗎？」貼文引起眾人熱議。

她推好市多「浮誇起司盤」 網大讚：四種風味一次滿足

美式賣場好市多提供多樣豐富商品，不時的新品、折扣更是吸引眾多顧客前往採購。日前一名女網友在「Dcard」發文分享她發現的好市多「精選乾酪綜合包」，四色起司一字排開，浪漫的漸層色十分夢幻，更能一次滿足不同起司口味的需求，讓她笑稱簡直是「浮誇起司片」。

她問超商胡椒奶茶什麼味道？ 網友解析：前味和後味不同

市面上特調奶茶的口味相當多元，草莓、香蕉、芋頭、耶果、蜂蜜、巧克力等口味應有盡有。但有聽過胡椒口味的奶茶嗎？一名網友就發現全家超商新推出一款「胡椒奶茶」，於是上網詢問味道如何，不料網友評價兩極。

必勝客又出跳tone新品 網一致大讚「被Pizza耽誤的蛋糕店」

母親節前夕，連鎖披薩品牌「必勝客」推出期間限定「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」，吸引許多網友嘗鮮。一名女網友在「Dcard」發文分享必勝客巴斯克蛋糕的開箱體驗，大讚一打開盒子茶香便撲鼻而來，與溫熱的蛋糕口感完美結合，讓她笑稱簡直是「被Pizza耽誤的巴斯克蛋糕店」。

找到用途了！全聯公仔搖身變浴室神物 網笑翻：淪為扛牙刷的

先前全聯和漫威聯手推出復仇者聯盟系列公仔，掀起一波蒐集熱潮，但卻不斷傳出公仔外型出包的慘劇，因此被網友們戲稱是「復醜者聯盟」．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。