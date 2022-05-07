超常撲空！他質疑7-11App「i珍食」不準 眾揭「暗黑真相」

全家超商先推出「友善地圖」提供即期品資訊外，7-11也隨後跟進「i珍食」活動，會顯示當日即期品65折的優惠，吸引不少人前往店舖找尋，但有時候發現，明明App上顯示商品仍有數量可以購買，實際到店家後卻沒見到商品，網友疑惑「到底準不準，有一家門市我跑好幾次都撲空」。

有網友在PTT發文詢問，7-11的Open point App上面的i珍食準不準，有一家門市跑了好幾次都撲空，理論上這個應該是跟系統有做連線的，有人知道嗎？

此文曝光後網友也熱議，「其實覺得是蠻準的啦，除非有的店家提早把東西下架收起來等報廢」、「有的店會po群組讓群組的人買呀」、「有些人會提早過去挑，然後拿在手上等時間到再去結帳」、「看過好幾家，店員都不到八點就全部丟掉了」。

也有人點出原因可能是「店員留、群組留、客人買走、提前挑報廢都有可能」、最多人指出是「店員收起來+1，親眼看到」、「有些店員會藏起來，我以前打工就是呵呵」、「很多店員會藏起來...」、「聽過一兩次店員聊天說等一下要吃啥...」、「準啊！只是有些比較好吃熱銷的會被店員先收起來」。

也有人詢問過店員，「有問過店員，因為他們家i珍食常常看到每個品項都十位數庫存，他說他們有跟外送合作，不會擺架上」、「有次拿一個便當到櫃檯結帳，店員說這沒貼紙，是有群組的人預定 ，然後就說不能買，看我要不要加群組，我就反問即期品可以預定喔…」。