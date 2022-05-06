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她問超商胡椒奶茶什麼味道？ 網友解析：前味和後味不同

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友不敢嘗試全家「胡椒奶茶」，於是上網問這是什麼味道。 圖擷自Facebook
一名網友不敢嘗試全家「胡椒奶茶」，於是上網問這是什麼味道。 圖擷自Facebook

市面上特調奶茶的口味相當多元，草莓、香蕉、芋頭、椰果、蜂蜜、巧克力等口味應有盡有。但有聽過胡椒口味的奶茶嗎？一名網友就發現全家新推出一款「胡椒奶茶」，於是上網詢問味道如何，不料網友評價兩極。

一名女網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」po文稱，她在全家便利商店發現一款紅色包裝、新加坡風味的「胡椒奶茶」。她完全無法想像，當甜甜的奶茶和辛辣的胡椒融合在一起，會是什麼味道，又不敢輕易嘗試，才決定上網請教網友心得。

該文釣出許多像她一樣不敢嘗試的網友，「昨天有看到沒有勇氣拿」、「買了，但還沒有喝，店員跟我表示他也沒有勇氣嘗試」、「沒有勇氣+1」「無法想像⋯」、「看了兩天，沒勇氣買」、「我也是看到，但是看到胡椒兩個字直接避開」。也有網友好奇心爆發，表示要立馬嚐鮮，「真假？等下立馬買來試試」、「胡椒奶！等我喝」、「我會想試試，好奇的貓不知道死幾次了」。

不少喝過的網友亦在留言處分享評價，不過意見相當兩極。一派網友認為奶茶後勁會帶有微辣的胡椒味，「喝下去是奶茶味，喝完的時候喉嚨有胡椒的微辣，覺得很有趣」、「我覺得奶茶不錯喝，只是入喉嚨有胡椒的辛辣感」、「還好，微微胡椒味」、「很甜，奶味較重，回味時因為胡椒有種淡淡的中藥感」、「後勁會有點麻麻的」。

另一派網友則認為胡椒味並不明顯，與一般奶茶無異，「我有喝過就是奶茶」、「我個人是喝不出胡椒味，就是一般偏淡的奶茶」、「喝下去就是奶茶味，沒有感覺到有胡椒的微辣」、「超雷！完全沒有胡椒味，就是一般奶茶而已」。

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