退役奶瓶的第二春！她笑尪「奶瓶泡咖啡」超寶 網反讚爆：實在好用

孩子成長迅速，許多育嬰用品來不及損壞就已不適用，只好丟棄或送人。近日有媽媽分享「寶寶奶瓶」再利用的方法，獲得不少好評，也釣出其他同好分享更多物盡其用的方法，大讚「奶瓶真的好用」。

家有嫩嬰長成，免不了要淘汰大部分嬰兒用品，特別是隨小孩食量更換的奶瓶數量不少，如要丟棄，看在媽媽眼裡還是頗為心痛。有媽媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享家中奶瓶再利用方法，她表示，老公為了「泡咖啡」一直阻止她丟棄孩子的奶瓶們，認為奶瓶有現成刻度，泡水量準確，想加冰塊搖成冰咖啡也不會漏，非常好用！

不只這位媽媽看著老公拿奶瓶喝咖啡的動作忍俊不住，網友也紛紛笑翻「想知道怎麼喝」、「從…奶瓶的奶嘴…喝咖啡嗎」、「想看直接奶瓶喝的畫面」、「哥吸的不是咖啡，是小時回憶呀」、「這想法真讚」、「感謝開示」、「果然是生活智慧王」。

部分網友也讚奶瓶好用，「我老公也是拿小孩奶瓶來泡高蛋白粉」、「我都拿這個當我隨身水杯，很剛好」、「我拿來裝小朋友外出的零食或是小東西」、「我們家到現在也是用奶瓶倒鮮奶、優酪乳給孩子喝，可以明確知道量」、「物盡其用很棒，小容量的我還會拿來做果凍」、「奶瓶現在也是我家廚房的量杯，超好用的」、「我都拿退役的奶瓶來種黃金葛」。

推薦奶瓶再利用的網友也指出，一些廠商有推出萬用蓋或直飲蓋，只要選擇與奶瓶口適配的大小蓋上，從外觀很難看出是奶瓶，也有人提醒，弱勢群體其實很需要奶瓶，如有用不到的，可以送「恩典贈物網」幫助他們。