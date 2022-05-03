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好市多必買沙拉又漲20元！網嘆：好多小確幸都回不去了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現，好市多的凱薩雞肉沙拉又漲價了。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」
有網友發現，好市多的凱薩雞肉沙拉又漲價了。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

美式大賣場好市多（COSTCO）的外部熟食區美食「俗擱大碗」，許多民眾購物完都會順道外帶回家享用。但近日有人發現又有品項漲價了，原本159元的凱薩雞肉沙拉已變成179元，讓網友忍不住大嘆「小確幸回不去了」。

一名常去好市多「走灶咖」的網友，2日發現熟食區的凱薩雞肉沙拉價格不一樣了，「昨天還在特價159-20（139），今天從159漲到179」，她把現價的照片分享到臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」，引起網友一片哀號。

由於凱薩雞肉沙拉是許多人去好市多必買的外帶美食，因此漲價消息一出，多數網友都難以接受，「越來越沒CP値了，好市多也開始割韭菜了嗎？」、「也漲太多了，薪水都沒漲這麼多」、「159沒特價我就不買了，現在還漲到179」、「本來159就有點掙扎了，現在179完全不用掙扎」、「兩邊漲啊，價錢提高、份量又縮小，直接放棄」、「再貼一點點，可以去吃有沙拉吧吃到飽的牛排館了」、「我還是直接買生菜好了」。

還有不少人盤點其他熟食的變化，「感覺只剩熱狗組合和拿鐵價格有維持住」、「我還是乖乖吃熱狗+可樂」、「熱狗也變小了…洋蔥也不能像以前狂野了」、「熟食CP值越來越低，只剩披薩」、「牛肉捲價格沒變，但尺寸小了一號？」，有人更是感嘆：「好多小確幸產品都回不去了」。

但也有網友認為好市多還是相對划算，「179這個份量，跟外面比還是算便宜吧」、「還是便宜啊…179外面一半份量吧」、「想吃的還是會買，蘿蔓現在很貴，雞肉也貴，羨慕好市多可以說漲就漲」。

好市多 Costco 漲價 小確幸

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