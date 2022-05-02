好市多新甜點「回購率100％」 網狂喊：還超便宜

美式賣場好市多的麵包區常常推出新品，有一名網友最近就分享，她新購入的一盒卡士達可鬆麵包，超級好吃又很便宜「回購率100％」，其他網友也介紹許多額外的吃法，「冷凍後烤十分鐘，皮酥餡冰很讚」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她在好市多買了卡士達可鬆麵包，一吃驚為天人，「嚇到不行超級好吃，而且又很便宜！回購率100％以上，個人老實說分享」。

網友紛紛留言，「烤箱烤過更好吃」、「烤箱加熱之後，更好吃！糖粉會變糖霜！不過一次吃一半比較剛好」、「喜歡+1，對愛吃甜食的我，甜度剛好，我吃不完的冷凍，幾天後解凍氣炸鍋烤一下，一樣好吃」、「裡面有奶油的跟芋頭口味，比較喜歡奶油的」、「卡士達好吃，芋頭餡家人都不愛」、「平均一顆33元，還加了卡士達醬，麵包店都無法賣這麼便宜的價錢」、「這價格好佛心」、「真的很好吃，吃之前180度烤個3、5分鐘更是好吃，記得要配一杯義式黑咖啡」、「好吃！冷凍後烤十分鐘，皮酥餡冰很讚」。

也有網友給出負面評價，「卡士達味道跟克林姆麵包好像，沒很愛，兩個比較後個人偏芋頭，但不會再回購」、「太甜了！吃一半就吃不下去，很膩」、「是好吃，但餡沒那麼多，吃了快一半才有餡，不會再回購」、「超甜，完全不想回購」、「芋頭的還好，建議單一口味」。