霜淇淋加「這1款」零食超好吃 內行曝：還有2種很搭

全家便利商店和手搖飲料店「再睡5分鐘」聯名推出霜淇淋，味道濃郁好吃掀起網路話題，日前一名網友曝「超搭食材」，只要在霜淇淋上面插上一根蝦味先，吃完直呼「口感還不錯耶」，還有老饕曝「加乖乖跟Oreo等甜餅乾也很搭」。

一名網友在Dcard分享，有聽過薯條加玉米濃湯，但有沒有看過冰淇淋加「這款」，他回想在國中的時候，發現有人會把麥當勞的薯條加入玉米濃湯，當時只認為「怎麼會有人這樣吃？」到了高中才發現，喜歡這種吃法的人滿多的。

直到後來原PO自己嘗試後，發現味道真的不錯，接著他就把這種吃法學起來，並應用在全家新出的聯名霜淇淋，他異想天開地把「蝦味先」插在霜淇淋上面，發現沾著吃口感「還不錯」，而且也長得很像「聖代」，因此分享給網友這款新吃法。

網友看完也直呼「蝦味先那樣放好可愛」、「原PO可以試試看別的零食」，也有老饕表示，「幾乎所有的餅乾我都沾過冰淇淋了，乖乖跟Oreo等甜餅乾還是比較搭的，其次是蘇打餅和薄餅這類口味較淡的，但多力多滋與奇多超濃起司口味和香草冰淇淋搭會蹦出甜鹹絕妙新滋味」、「我之前去串燒物語試過炸芋頭加冰淇淋還蠻好吃的...哈哈，很像是芋頭牛奶」。