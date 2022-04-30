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飲料越來越貴！內行曝超商「2款清流飲品」：便宜又好喝

聯合新聞網 / 綜合報導
飲料也越來越貴，網友認為超商只剩下飲冰室茶集及純喫茶價位落在20-25元，是僅存的清流。示意圖/ingimage
飲料也越來越貴，網友認為超商只剩下飲冰室茶集及純喫茶價位落在20-25元，是僅存的清流。示意圖/ingimage

台灣街頭充滿各式各樣的飲料店，在飲料一級戰區的地方，整條街有7-8間都不意外。不過若是在沒有手搖飲的地方，可能就只能先選擇超商盒裝飲品。近日有網友表示，他發現超商內400ml的紙盒飲料，好像只剩下飲冰室茶集及純喫茶價位落在20-25元，「而且好像15年前就是這價錢了」，好奇「這兩瓶是不是飲料僅存的清流？」。

網友在PTT超商版發文寫道，最近去超商逛了一下，發現400ml的紙盒飲料現在都要38、40元，只有看到飲冰室茶集、純喫茶售價是20-25元，對此好奇「這兩瓶是不是超商飲料的清流？而且好像15年前就是這價錢了？」。

貼文曝光後馬上引起網友熱議，不少人大讚「飲冰室以前算貴的，現在幾乎變最便宜...」、「純喫茶原價25元大瓶的才划算」、「紙盒的大概只喝純喫茶，其他都貴又難喝就是」、「長大後只喝純喫茶的無糖綠」也有人認為麥香其實更厲害「你把麥香放在哪裡」、「最頂的還是10元麥香」。

但也有人指出純喫茶剛上市時，價錢更便宜，「純喫茶以前是15元，還曾經漲一塊被拒買，價格15→16→15」、「純喫茶15年前是15元，你在幻想沒漲價？」、「純喫茶以前是500ml，現在是481ml，它只是相對漲得、縮水得較少」。

不少人也認為飲冰室茶集沒有以前好喝，「真的覺得以前記憶中的飲冰室比較好喝」、「國中很愛喝飲冰室奶烏，但現在的真不好喝」、「懷念十幾年前的飲冰室普洱奶」、「飲冰室20年前比較好喝（認真）」、「飲冰室有改配方啦，後來喝就沒以前好喝」。

超商

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