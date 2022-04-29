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好市多顧客超狂「牛奶變可樂」！　網笑：台灣人不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為好市多示意圖。記者黃筱晴攝影／報系資料照
圖為好市多示意圖。記者黃筱晴攝影／報系資料照

很多人愛逛美式賣場好市多（Costco），商品種類眾多，退貨無極限，深獲肯定。但也因為服務太佛心，常有客人抱著「繳年費是大爺」的心態來消費，有位網友po出一段顧客用牛奶盒裝飲料外帶的影片，再度引起討論。

有客人用鮮奶盒裝可樂外帶。圖擷自爆料公社二社臉書
有客人用鮮奶盒裝可樂外帶。圖擷自爆料公社二社臉書

有網友在臉書社團「爆料公社二社」上傳一段影片，影片只有短短7秒，只見一個阿伯手拿好市多容量近2公升的鮮奶紙盒，在飲料區裝可樂，裝好再把牛奶盒放回推車。原po驚呼：「還有這招？！鮮奶變可樂 」。

網友大驚，「其實這種為了貪便宜可以不要臉的，也是勇氣可嘉」、「真心佩服這些恥度無上限的人」、「可樂又不是很健康的飲料，為何要這樣」、「我如果在現場我會告訴他...大哥你裝那麼大瓶回去都變糖水了!非常難喝也是倒掉，何苦呢」、「他不尷尬，尷尬的就是你了」。

也有人好奇牛奶去哪了？「如果他當場喝掉一瓶，拿來裝，真的滿強的」、「他是躲在廁所把牛奶喝完了嗎」、「阿北年輕肯定混台中一中商圈！才知道可樂奶的美味」。

也有人表示不稀奇，「見過可樂杯裝滿，再端到停車場倒在2000CC的寶特瓶裡，目睹時已經完成第三瓶，後面還有兩個空瓶」、「還好吧，常常看到有阿姨阿伯帶袋子去裝洋蔥，用自己的杯子裝飲料」、「可以拿茶壺也是沒問題的，環保」、「台灣人不意外，我曾親眼看到一位大媽在製冰機前狂抽塑膠袋，然後塞進包包裏面，我能說什麼呢？？看了真的很搖頭！」、「之前看過一袋雞腿在外面吃到剩兩隻，拿進去退說有頭髮，大嬸還洋洋得意」。

也有網友表示錢是省出來的，「小時候認為這樣貪的都是窮人，長大後才知道這樣貪的都是好野人」、「這賣場讓人看清人性！」、「一心想要成為有錢人的話，丟開丟臉兩字魔咒，很快就會變有錢」。

好市多

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