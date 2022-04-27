全聯皮蛋冒雪花結晶是發霉？ 老饕不藏私：加乾麵拌，味道多一層次

被冰雪奇緣艾莎Elsa公主眷顧的皮蛋出現在全聯？有網友po出買到的皮蛋，上頭被滿滿的雪花覆蓋，不少人看了都留言說好美，感覺很好吃，不過也有人眼花看錯，以為上面布滿的是羽毛。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po照，鴨農皮蛋剝開後，上頭有許多紋路，看起來就像是雪花結晶的冰裂紋暈開，她寫道，「以為買到松花皮蛋，還去廚房確認盒子，整顆都是滿滿的，好漂亮啊！」

底下有不少網友稱讚這顆皮蛋很美，還有人覺得看起來很好吃，「加醬油膏簡直美味」、「這種愈多花愈好吃」、「常買來做三色蛋，涼拌豆腐也好吃」、「我女兒小時候可以剝殼後直接吃不用沾醬油」。

甚至有達人分享食用秘訣，「皮蛋放在塑膠袋弄碎，加入已調味好的乾麵去拌，味道會多一個層次哦，特別推薦加入辣的乾麵。」另外，如果怕中間糊糊稠稠口感跟腥味的話，可以把皮蛋放進沸水煮個5分鐘左右再剝，或是「蒸蛋時把皮蛋加進去也不錯吃。」

不過也有人說乍看之下誤認是鴨毛黏在上頭，還以人想說是發霉直接丟掉，結果好一陣子不敢再買皮蛋，甚至有人以為是自己在敲蛋殼時施力不當，才會產這種情形。

留言中，亦有其他人解釋，皮蛋又稱「松花蛋」，由於製作過程是將輕鹼的化合物混合石灰泥和米糠包裏住鴨蛋，放於陰涼處，鹼性物質與蛋裡的氨基酸化合，生成氨基酸鹽，雪花紋就是氨基酸鹽的「結晶體」，跟發霉的黴菌無關。