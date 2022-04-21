超商常客力推3款飯類素食 這道素食海鮮吃起來「超有趣」

台灣素食人口漸多，不只有專門餐廳，連普遍性高的超商也針對素食客群推出商品，所以就有網友整理出他推薦的7-ELEVEN素食清單，大讚業者對素食者的用心，貼文也吸引許多素食者留言回應。

網友在Dcard表示，自己常常加班超過晚上8點，許多餐廳店家早已打烊休息，如果回家自煮，除了需順便準備明日便當，還要事後整理，前後共花上2小時很累人，使得他吃超商素食的機會大增，也因此誇獎「近年超商的食物真的進步很多，價格上其實以現在物價飛漲的速度已經算很親民了，而且又有這麼多素/蔬食的選項，真的是吃素人的福音」。

接著原PO分別評論3款飯類素食，一為採取奶素專用產線的松露野菇燉飯，他表示飯與蔬菜的口感仍完美保存，且不吝於分享自己的獨特吃法，「先把沒沾到醬的部分先吃掉，感受食物的還有飯的原味， 不得不說這時候的飯特別甜，最後再把一整坨的松露和白醬吃掉，真的超爽」。

網友表示松露野菇燉飯算是長青商品，加熱後飯、蔬菜均保持一定口感，吃完不會覺得膩。圖擷自 Dcard

其次為最近改包裝的麻婆豆腐歐姆蛋包飯，原PO分享餐點搭配黃豆製的新豬肉的組合不錯，如果他是買回家自己微波，則會把蛋掀起來加一片起司再微波，他更指出薑是這道料理的精髓，「薑應該是為了取代葷食的蔥蒜味，但又不會太濃烈， 在冬天吃除了暖身子之外，也為整體的味道提升了一個層次」。

最後是蔬食款燕麥奶海鮮焗飯，原PO認為整體而言十分新奇，第一口會感覺與松露野菇燉飯類似，但下一秒燕麥奶的香味直衝腦門，讓味道有不同變化，而純素起司、蒟蒻製成的海鮮「也算是增添了一些趣味的成分」。

貼文一出，掀起網友熱烈回應，「燕麥奶焗飯看起來好讚哦，看到全家、萊爾富最近新推一些蔬食產品真的超開心的」、「我喜歡番茄植物肉丸義大利麵，雖然價格偏貴，但對我來說好耐吃」、「我覺得素三杯炒飯很好吃欸」、「我最近的愛是7-11跟漢來合作的藜麥八寶飯，好好吃，跟在漢來蔬食本店吃起來沒兩樣」、「蔬食食品真的變超多的，而且都放在同一區，買的時侯選擇很方便」。