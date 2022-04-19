好市多神物掉漆？她買「防滑地毯」曝慘況 釣出一堆苦主

一名女網友抱怨去年到好市多購買一款「防滑地毯」，今年過年時才拿起來清洗過，怎料幾個月後，她再次掀開地毯時，卻發現防滑膠死黏在地板上，讓她只好跪在地板上拿著鏟子刮除！家中慘況照曝光後，才發現原來苦主不只她一個。

該名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，去年在賣場買了一款「防滑長形地毯」，把它鋪在自家廚房地板，到了今年過年時，她還有清洗過一次，不料才過2個多月，她將地毯再次掀開時卻發現一片慘況。

原po崩潰表示，她將地毯掀起的一瞬間，看見地板的顏色變成土黃色，「防滑膠緊密貼合在地板上，很難刮除」，讓她只好跪在地上「煮婦現正拿炒菜鏟努力刮除中！」。

慘況照曝光後，也釣出一群苦主抱怨「這款地毯真的很雷！」，「我用菜瓜布+噴酒精，然後丟了它買新的，下一次絕不買這款的，刷到不要不要的」、「你還可以拿炒菜鏟…你見過黏在原木地板上的嗎」、「我之前也買過，同樣悲劇... 為此我還去買了一把披土刀來刮掉它」、「我家也是...我老媽蹲在地上弄了一個小時，她沒先跟我說，搞得自己很累，我去買罐除膠劑輕鬆多了」。

另外，也有網友提供清潔建議，「我家的也是，把水灑在殘膠上面，讓殘膠濕濕的，稍微等3-5分鐘，用刮板或大菜刀可以輕鬆刮除」、 「用刮刀，就是刮油漆的那種」、「前幾天我用水打溼之後，用美工刀刮，刮得一乾二淨」、「建議妳背面貼上保鮮膜，可以保有止滑作用還不需要丟掉，地板上用除膠劑清除，記得戴口罩，不然會長痘很難好」。