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他在好市多買到波特菇「黑黑的能吃嗎？」 網友驚呼：那是精華！

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾在好市多（Costco)購買洋菇，三天後驚見內部黑黑的，發文問「還能吃嗎？」。 圖擷自Facebook
民眾在好市多（Costco)購買洋菇，三天後驚見內部黑黑的，發文問「還能吃嗎？」。 圖擷自Facebook

一位民眾在網路社團po文提問，剛從好市多Costco）買回來三天的蘑菇，裡面黑黑的能吃嗎？經其他網友解釋才恍然大悟。

一名網友在美式賣場好市多（Costco）購買洋菇回家料理，卻在三天後發現內部呈現黑色，令他疑惑香菇是否發霉壞掉，於是在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文求解。

許多網友留言回應，「裡面本來就是黑的」、「第一次吃洋菇？」、「那是精華」、「這是正常現象」、「正常的喔，如果表面有點黏黏的感覺就不要吃」。解開疑惑後，發文網友終於敢安心食用，「感謝大家的解答，是正常的比較心安了，差點就整盒丟了」。

還有網友一眼認出這是波特菇，並建議料理方法，「波特菇，烤烤加些鹽」、「波特菇加鹽巴和奶油，不過這個特殊的香味不是每個人都喜歡」、「波特菇、洋菇、蘑菇，都可以加起司焗烤，很美味」。

實際上，波特菇即是成熟後的蘑菇，二者皆是洋菇的一種。在未成熟階段，呈現白色或淺褐色，稱為蘑菇；待成熟後，蘑菇傘張開，顏色轉為深褐色，則稱作波特菇。

紐約州立大學水牛城分校（University of Buffalo）運動與營養科學系副教授 Peter Horvath的研究指出，波特菇內含植物胺基酸「麥角硫因」（ergothioneine），有助於控制血糖、抑制脂肪堆積，能有效預防肥胖、脂肪肝、糖尿病等慢性疾病。

好市多 Costco 食安

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