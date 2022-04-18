好市多最強不是肉？ 「這兩樣」才是內行必買

美式賣場好市多販賣各種商品，從家電到生鮮熟食都有，一名網友最近就好奇地問，「不知道大家去Costco必買什麼？」引起網友紛紛推薦各自心頭好，其中又以牛奶與衛生紙佔最大宗。

原PO在PTT上以「都去Costco買什麼？」為題分享，她看到好市多不管假日還是平日人都不少，但她通常都是去買個兩包衛生紙、牛奶跟牛排，頂多再買個雞翅或雞腿就出來了，並提問「不知道大家去Costco必買什麼？」

網友紛紛留言，「去骨雞腿、冷凍花椰菜、冷凍菠菜、杏鮑菇、起司、鱸魚排和鯛魚排，比較常買這些」、「有時候會買紅龍牛肉漢堡排跟紅龍雞塊，吃起來像麥當勞」、「氣泡水、紅龍雞塊跟健達巧克力」、「肉肉肉肉」、「雞胸肉、雞腿肉、各種魚、德國香腸、燕麥奶」、「熟食烤大雞腿超讚」、「果汁很好喝欸」。

其中，牛奶跟衛生紙又為網友們最常提及的商品，「牛奶、冷凍食品、沙拉菜和熟食區」、「還有衛生紙」、「肉跟牛奶真的最划算，還有看有哪些新的冷凍食品」、「必做的是加油、買牛奶和玉米筍」、「牛排、雞腿排、魚排、蝦、冷凍蔬菜、莓果還有貝果，其他就衛生紙跟棉條，以上幾樣是比較常備的」、「牛奶、雞腿肉、優格、墨西哥烤餅、大蝦仁、冷凍藍莓」。