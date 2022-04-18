好市多滅蟑神器上架 網狂推：只用十分之一再也沒看過小強

美式賣場好市多新上架「滅蟑神器」引發網友討論，網友表示，此款新商品非常好用，且好市多價格便宜，還有人只用了十分之一的量，就好幾年沒看到蟑螂的身影。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享「Costco新上架『一點絕2%蟑螂凝膠餌劑』，小強準備受死吧」。

其他網友紛紛留言「這個我只點了1/10管，就好幾年沒看到了，剩下的都乾掉了」、「一點絕唯一的缺點就是貴。另外養寵物的要注意」、「一點絕這個非常好用，大推」、「人類最偉大的發明之一」、「點了就是沒蟑螂，我家用了很多年，怕蟑螂的人一定要用」。

還有網友分享使用經驗，留言「我家四層透天，一支就可以用到快過期了，因為效果真的太好，如果買這盒，剩下三支的命運大概會是送人吧」、「我家用過很多除蟑的都沒用，後來用到一點絕真的很久沒看到蟑螂。不過應該不用買到四條量販包，有用的話一條就用不完，沒用的話四條就浪費了」、「我們家的蟑螂吃一吃都會要死不活的爬出來請我們收屍」。也有人推薦別的品牌，「我記得韓國有副廠便宜又好用，我之前都用Combat 威滅的，蠻有效的耶，印象中不到5百元，是一點絕的一半價錢」。

另外也有網友表示，購買此款要注意寵物誤食問題，「凝膠型餌劑是開放方式施藥，怕寵物誤食。市面上有餌劑盒可以買，不知道會不會多少影響一些效果，但總比寵物誤食來得好」、「我家還好，點在牆角，家中貓狗沒有誤食」。