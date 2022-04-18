阿公想吃好市多「歌舞伎町」他一頭霧水 上網查這款仙貝名大有來頭

市面上零食項目相當多種，有些品名也十分特別。有網友的爺爺突然說好市多的「歌舞伎町」不錯吃，讓他滿頭問號，一查才知道是指「歌舞伎揚」米果，上網查發現原來此款仙貝是與日本傳統戲劇歌舞伎結合的傳統零食。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他的爺爺突然跟他說「歌舞伎町」不錯吃，讓他滿頭問號，之後才知道他說的是「歌舞伎揚」米果，上網一查才發現此款米果真與歌舞伎有關，相當特別。其他網友則留言「長知識」、「老司機」、「阿公吃過歌舞伎町…嗯哼」、「好吃」。

根據該網友所查的內容指出，「歌舞伎揚仙貝將過去的日本傳統戲劇歌舞伎與日本特有的仙貝零食結合，連包裝都呈現出歌舞伎所使用的帷幕色彩─綠、橘、黑色，是一款非常能代表日本的傳統零食。歌舞伎揚仙貝的做法相當特別，在仙貝上面印有歌舞伎家紋後進行油炸，不同於一般仙貝是用烤的」。