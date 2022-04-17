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好市多甜筒讓他傻眼 網一看笑說：這size剛剛好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他到好市多買了一盒12入的美祿巧克力甜筒，打開後看到甜筒的尺寸讓他笑了出來，「四口結束這回合」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
一名網友分享他到好市多買了一盒12入的美祿巧克力甜筒，打開後看到甜筒的尺寸讓他笑了出來，「四口結束這回合」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

許多人都有遇過買到的商品跟想像中不太一樣的窘境，一名網友近日就到美式賣場好市多購買美祿巧克力甜筒，但它的尺寸讓人會心一笑，網友也回應，「沒做好心理準備，看到這個size應該是會傻眼…哈哈」。

原PO在「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享他到好市多買了一盒12入的美祿巧克力甜筒，打開後看到甜筒跟原子筆一樣大的尺寸讓他笑了出來，四口結束這回合」。

一名網友分享他到好市多買了美祿巧克力甜筒，結果甜筒的大小跟原子筆一樣大，讓他笑了出來。網友也回應，「沒心理準備的話應該會傻眼」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
一名網友分享他到好市多買了美祿巧克力甜筒，結果甜筒的大小跟原子筆一樣大，讓他笑了出來。網友也回應，「沒心理準備的話應該會傻眼」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

網友紛紛留言，「迷你超可愛」、「孩子吃的尺寸」、「這個大小，罪惡感不會太深」、「好喜歡小的尺寸喔！這樣才不會吃太多」、「這樣蠻好的，有時候就是一個嘴饞，不夠就吃兩個三個呀」、「感覺不錯欸！一次吃一個不會負擔太重，也很適合小孩，但如果沒做好心理準備，看到這個size應該是會傻眼…哈哈」。

此外，網友也大力稱讚此甜筒，「我平常也不吃太甜的人，這個甜度剛好（如果阿華田跟美祿相比，我是選美祿，阿華田覺得很甜）而且真心覺得這個甜筒餅乾好吃」、「螞蟻人覺得好吃！」、「上週已買，有量過大概10公分，小小一支飯後一支剛剛好，冰淇淋內餡有到甜筒底部，不會太甜，甜筒餅乾也做的好吃，不會太硬，有美祿麥芽味，這個價錢可以，會再回購」。

好市多

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