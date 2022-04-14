快訊

花蓮縣疫情持續升溫 全縣國中小15日預防性停課1天

新北今增360例足跡曝光 好樂迪、築間入列

買到好市多「空心」可頌 網友自嘲：怎知我在減肥？

聯合新聞網 / 綜合報導
左為一般內餡滿滿的卡士達可頌，右為沒有內餡的空心卡士達可頌。 圖截自Facebook
左為一般內餡滿滿的卡士達可頌，右為沒有內餡的空心卡士達可頌。 圖截自Facebook

好市多Costco）新品「綜合卡士達可鬆麵包」，號稱一切開便會流出滿滿內餡，吸引不少民眾前去搶購。然而，一名網友卻透露，買到沒有內餡的「空心」商品，在網上引發熱烈討論。

可鬆（可頌）一直是美式賣場好市多（Costco）的熱門商品，日前推出新品「綜合卡士達可鬆麵包」，內含卡士達和芋頭兩種口味，平均一個33元，一盒6入200元有找，一上架便吸引大批顧客慕名嚐鮮。

不料，一名女網友購買後，意外發現買到「心虛的卡士達可頌」，不但沒有預想中的豐富餡料，裡頭更是空空如也的空心可頌。事後她在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文分享倒霉經歷，並自嘲「說好的卡士達醬呢？不會這麼厲害知道我在減肥吧？」

貼文一出，網友紛紛於底下幽默留言，「真貼心，知道妳在減肥」、「竟然有減肥版的，我沒買到」、「天選之人」、「可頌的懲罰」、「好貼心的服務」、「可頌（虛懷若谷口味）」、「請虛心接受」。

多數網友相繼炫耀表示，順利買到內餡滿滿的可頌，「我買的咬下去會爆餡」、「我買的2盒都爆漿耶」、「我昨天買的滿滿的都是卡士達醬」、「我買的料很多欸！原來買可頌也要看運氣？」。

不過，也有少數網友遇到類似情形，「我昨天買的也是跟版主一樣沒料」、「我也買到很少醬的，說好的爆漿呢？」、「我也找不到卡士達醬的，還有幾個內容空虛的可頌」，令版主大嘆「終於有安慰到我的留言」。

好市多 Costco

延伸閱讀

好市多隱藏美食 網友大讚：烤過加熱狗、起司超好吃！

好市多推雙口味「可鬆麵包」 網友搶購狂買9盒：太罪惡

好吃到難以停止 好市多這款冷凍提拉米蘇被他列「高度危險食品」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網友推一口味「冷凍庫必備」

相關新聞

買到好市多「空心」可頌 網友自嘲：怎知我在減肥？

好市多（Costco）新品「綜合卡士達可頌麵包」，號稱一切開便會流出滿滿內餡，吸引不少民眾前去搶購。然而，一名網友卻透露，買到沒有內餡的「空心」商品，在網上引發熱烈討論。

他超詳細分析摩斯飲料新品 竟引來店員現身回應「料少」傳聞

一提到摩斯漢堡，許多人可能會立馬聯想到被譽為台灣最強紅茶的品項──「摩斯紅茶」，不過今年摩斯也推出夏日飲料新品「蒟蒻冰茶系列」，吸引不少網友前往嘗鮮。日前一名網友在「Dcard」以「摩斯的蒟蒻飲料好好喝」為題分享，他在某次中午訂餐時一次買了紅心芭樂蒟蒻冰茶和冬瓜檸檬蒟蒻冰茶，沒想到喝完後眼睛為之一亮，大讚水果風味極佳，引起眾人熱烈討論。

寶雅實為美食天堂？ 他推這幾款零食引網共鳴

許多人對寶雅的印象，或許以販售彩妝保養品或是生活用品居多，但其實還有其他令人眼睛為之一亮的商品。日前有網友分享他在寶雅挖掘到的美食，且建議眾人「下次逛的時候就可以多買一些帶回家慢慢享用了」。

好市多隱藏美食 網友大讚：烤過加熱狗、起司超好吃！

美式賣場好市多販售各種產品，最近網友發現冷門食品「冷凍地中海起司番茄薄餅」很好吃，尤其「烤過之後，灑上一點黑胡椒」超對味，內行網友還分享多種搭配，包含「加熱狗、起司、乳酪粉」層次感會更豐富。

他驚見7-11放超夯遊戲機台 網友見怪不怪「曾玩到快1萬元」

台灣街頭巷尾都有的超商，功能強大到幾乎可以包辦消費者的吃喝玩樂，有任何需求只要去超商就能解決。近日有人驚奇發現，7-11店內竟出現了電玩機台，許多網友紛紛指出「已出了好幾代」，還打趣的說「以後超商裡出

萊爾富Logo暗藏小祕密 眼尖男驚呼：活了20年才發現

一名男網友日前發文表示，他某天盯著萊爾富的Logo時，發現原來「萊爾富」三個字竟全都是．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。