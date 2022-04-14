買到好市多「空心」可頌 網友自嘲：怎知我在減肥？

好市多（Costco）新品「綜合卡士達可鬆麵包」，號稱一切開便會流出滿滿內餡，吸引不少民眾前去搶購。然而，一名網友卻透露，買到沒有內餡的「空心」商品，在網上引發熱烈討論。

可鬆（可頌）一直是美式賣場好市多（Costco）的熱門商品，日前推出新品「綜合卡士達可鬆麵包」，內含卡士達和芋頭兩種口味，平均一個33元，一盒6入200元有找，一上架便吸引大批顧客慕名嚐鮮。

不料，一名女網友購買後，意外發現買到「心虛的卡士達可頌」，不但沒有預想中的豐富餡料，裡頭更是空空如也的空心可頌。事後她在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文分享倒霉經歷，並自嘲「說好的卡士達醬呢？不會這麼厲害知道我在減肥吧？」

貼文一出，網友紛紛於底下幽默留言，「真貼心，知道妳在減肥」、「竟然有減肥版的，我沒買到」、「天選之人」、「可頌的懲罰」、「好貼心的服務」、「可頌（虛懷若谷口味）」、「請虛心接受」。

多數網友相繼炫耀表示，順利買到內餡滿滿的可頌，「我買的咬下去會爆餡」、「我買的2盒都爆漿耶」、「我昨天買的滿滿的都是卡士達醬」、「我買的料很多欸！原來買可頌也要看運氣？」。

不過，也有少數網友遇到類似情形，「我昨天買的也是跟版主一樣沒料」、「我也買到很少醬的，說好的爆漿呢？」、「我也找不到卡士達醬的，還有幾個內容空虛的可頌」，令版主大嘆「終於有安慰到我的留言」。