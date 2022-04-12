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寶雅實為美食天堂？ 他推這幾款零食引網共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人對寶雅的印象停留在美妝或是生活用品，但有網友指出還有許多美味零嘴。圖／聯合報系資料庫
許多人對寶雅的印象停留在美妝或是生活用品，但有網友指出還有許多美味零嘴。圖／聯合報系資料庫

許多人對寶雅的印象，或許以販售彩妝保養品或是生活用品居多，但其實還有其他令人眼睛為之一亮的商品。日前有網友分享他在寶雅挖掘到的美食，且建議眾人「下次逛的時候就可以多買一些帶回家慢慢享用」。

原PO在Dcard列舉美味卻較少人知的寶雅零食，並給予個人評價，如只要10元的「Today巧克力味可頌麵包」、兼具健康及飽足感的「義美甜心草莓」、鹹甜適宜的「寶雅照燒口味咖咖米餅」、又甜又脆的「大頭叔叔爆米花」，好吃程度甚至讓原PO稱讚它們為「寶藏零食」。

文章底下有許多網友同意原PO的心得，「那個草莓我都加牛奶和糖攪拌一起吃，超好吃」、「推爆米花！一個人可以嗑掉半罐，但原價好貴都等特價才會買」、「有時寶雅的零食都可以挖到寶，逛寶雅也都只買零食」、「超推大頭叔叔焦糖口味，回購率飆高」。

不藏私的分享也讓其他人說出自己的口袋名單，「寶雅一定要買Snyder’s蝴蝶餅！而且要買蜂蜜芥末洋蔥口味！上次去逛買到最後一包的時候，聽到有人找不到害我罪惡感滿滿」、「我去寶雅都買看起來很像鬆餅的格子餅乾」、「寶雅還有賣一種巧克力軟餅乾，忘記叫甚麼牌子，一系列的歐式餅乾，好吃」。

網友認為這款巧克力口味的可頌物美價廉，適合作為下午茶或外出旅行野餐的小零食。圖擷自Facebook
網友認為這款巧克力口味的可頌物美價廉，適合作為下午茶或外出旅行野餐的小零食。圖擷自Facebook

Dcard 零食 寶雅

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