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他驚見7-11放超夯遊戲機台 網友見怪不怪「曾玩到快1萬元」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現7-11店內設置寶可夢遊戲機台相當驚訝。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
有網友發現7-11店內設置寶可夢遊戲機台相當驚訝。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

台灣街頭巷尾都有的超商，功能強大到幾乎可以包辦消費者的吃喝玩樂，有任何需求只要去超商就能解決。近日有人驚奇發現，7-11店內竟出現了電玩機台，許多網友紛紛指出「已出了好幾代」，還打趣的說「以後超商裡出現什麼都不奇怪」。

「是不是我太宅了…這種東西什麼時候開始出現在7-11裡面的？」一名網友在臉書社團「爆廢公社」裡貼出一張照片，畫面中是一位民眾坐在7-11店內的寶可夢遊戲機台前。

對於發文者「發現新大陸」般的驚訝反應，許多網友笑他真的在家宅太久，「很久很久了⋯⋯看到很多小屁孩玩」、「很早就有，還有分好幾代，卡片都不一樣」、「這個機台超夯的，一堆大人小孩排隊」、「有些還要預約，有些是發號碼牌，假日要排很久，排到只能玩一次」、「應該一兩年了吧，有些店家還有七龍珠」、「寶可夢主題店，裡面更多台」，還有網友分享板橋府中店一口氣設置3台的霸氣照片。

網友分享板橋府中店的7-11放置3台，氣勢驚人。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
網友分享板橋府中店的7-11放置3台，氣勢驚人。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

根據7-11官網的資訊，目前共提供兩種卡片遊戲機，分別為「Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂」和「SUPER DRAGONBALL HEROES七龍珠英雄」，都是限店設施，官網上也有設置機台的分店名單。

對於這個遊戲機台，有人嫌造成店內人潮更多、更擁擠，而且很吵，但有更多人抱持正面態度，「帶小孩的好去處，都會乖乖的排隊，一個下午一下子就不見了」、「常看到爸媽陪孩子去玩，不錯啊，親子同樂」。還有人分享使用經驗，「一次30元，沒本錢的可以路過了」、「每次沒花個5-6百不會停」、「之前跑去7-11玩，花了快1萬把裡面的卡全打光」。

也有網友戲稱，超商店員為此又多了一項「簡易機台故障排除」的新技能，對於超商日後提供的服務也有更多不同期待，「沒多久就會有投籃機了，不用大驚小怪」、「改天有海盜船應該也不奇怪了」、「以後還有提供按摩服務」、「哪天小7出現三溫暖烤箱我都不意外」、「只要有心，什麼都可以出現在7-11裡面」。

7-Eleven 寶可夢 七龍珠 爆廢公社

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