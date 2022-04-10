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好市多買車「開爽了再退」？ 網友搬一條文打臉：不能退

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO出好市多販售汽車，不少人笑稱「開完可以退貨嗎？」圖擷自臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友PO出好市多販售汽車，不少人笑稱「開完可以退貨嗎？」圖擷自臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多賣出各種商品，舉凡日用品、電子產品到進口食品都有販售，但日前有一名網友發現好市多在賣「福特汽車」，共有兩款Focus ADV 和KUGA，還可以刷卡或用黑卡付款，有人笑稱「開不滿意可以退款嗎？」對此，有網友解答「這不能退」。

一名網友在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他發現好市多在賣福特汽車兩款車型Focus ADV 和KUGA，還可以刷卡或用黑卡結帳，有網友笑稱「買這個應該可以湊到滿額回饋金」、「不滿意可以退嗎？」、「開個五年再退」、「刷黑卡的話，所以下個月帳單要繳80幾萬？」、「刷下來然後卡費結算前一天拿去退，等於免費開一個月」。

不過，網友PO出一條好市多的規定，指出「這是客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品：依廠商購買契約，不可退貨。廠商另提供維修或是保固方案」。

好市多 福特

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