她買全家霜淇淋意外獲得「擠爆版」 滿滿六圈全網羨慕

近期全家便利商店與百萬YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」合作，推出日安紅濃茶歐蕾、棉被午茉綠霜淇淋，引起眾多民眾前往嘗鮮。不少網友在「Dcard」發文分享自己的嘗鮮評價，因為霜淇淋是人工盛裝，所以大家買到的大小皆有些微差異，意外在網上掀起一波霜淇淋運氣討論潮。

一名女網友表示，觀察版上每個人拿到的霜淇淋量都不太一樣，所以下午和妹妹一起去買時默默祈禱店員可以擠多一點，沒想到竟然幸運拿到一支超多圈的霜淇淋。從圖片中可以觀察出，原PO手上的霜淇淋高度接近甜筒的長度，大方的份量讓她又驚又喜，直呼這是「擠爆版的日安紅茶霜淇淋」，「吃完覺得超級滿足的，整支很滑順，茶味也很好，但吃起來有點像之前的鐵觀音就是了」。

許多網友分享自己的購買經驗，有人甚至因為霜淇淋太大支，意外在拍照時應聲腰斬，沾得滿手都是，讓她又好氣又好笑，提醒網友們：「霜淇淋拿到很大支的，不要高興的太早」。也有網友提到，自己和朋友去買時，已經覺得拿到一支很大的，非常開心了，但沒想到店員又拿了一支來說：「剛剛擠太小支了，再給妳們一支」，讓她們喜上加喜。

看到這麼多「給好給滿霜淇淋」案例，其他網友紛紛敲碗，「好羨慕，我都是拿到正常size的」、「my god好大支，哪間的啦」、「昨天11點多去買的，還有折扣，打算等等再去買一支嘿嘿」、「上次去買餅乾有點碎掉，店員就擠了好多給我，超開心」、「希望直接成為常駐口味」、「我這樣算三圈半嗎，大家的冰淇淋怎麼都這麼大支」、「今天去只剩牛奶，好吧，至少吃很飽」。