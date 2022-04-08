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好吃到難以停止 好市多這款冷凍提拉米蘇被他列「高度危險食品」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在好市多發現一款提拉米蘇商品，沒想到好吃到讓他一吃成主顧。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
有網友在好市多發現一款提拉米蘇商品，沒想到好吃到讓他一吃成主顧。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，不僅分量大價格又實惠，是不少消費者購物的天堂。一名網友分享吃過好市多所販賣的一款提拉米蘇後就愛上了，甚至認為比許多名店賣的還要好吃，貼文引起不少老饕的認同。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，自己是個「提拉米蘇控」，日前在好市多發現一款提拉米蘇並且買回家吃過之後，沒想到讓他大為驚艷，還將這款商品列為「高度危險食品」，因為好吃到會讓他一口接一口停不下來。

原PO形容這款提拉米蘇有酒香、奶香、咖啡香，「還吃得到手指餅乾濕潤的口感，又不會過分甜膩」，尤其冷凍過後拿出來立刻吃，配上一杯咖啡，一不小心很容易半盒就沒了。他認為這款商品價格很實惠，口感味道吃起來也比坊間一些名店還要好吃太多，讓他覺得不推不行。

不少愛好甜食的人看了也大讚，「您這樣形容更是讓人想吃看看這危險物品啊」、「這個好吃，大推」、「好罪惡的東西」、「超甜、超爽、有夠罪惡」、「推這一盒，好吃」、「超好吃！一格一格的很好控量」、「好吃又便宜」、「超好吃，我一盒很快就吃完」、「這個超好吃 每次去都要補貨」、「同意，真的很好吃，連不愛甜食的男友都覺得好吃」。

不過也有人覺得這款提拉米蘇太甜無法接受，「我覺得太甜耶~比較喜歡Costco自己做的在冷藏櫃的那款」、「螞蟻人吃的，超級甜」、「之前腦弱看到推薦也跑去買，結果甜到爆，連小孩都不吃，媽媽我吃到最後只能丟掉」、「我覺得甜無法吃太多」、「超甜的這個，完全吃不完」、「甜到懷疑人生」、「個人只吃1口就…謝謝再聯絡」、「嗜甜的會喜歡，這款我是覺得太甜了，冷凍直接吃也無法接受」。

好市多

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