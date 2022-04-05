快訊

新北+91例「全台最多」 足跡曾到板橋大遠百、台北車站、機捷

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多藍莓生乳酪「切開底部全碎」 原來少一動作

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨好市多的乳酪蛋糕切開來「底部全碎掉」，饕客建議他「冷凍過再吃」。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友抱怨好市多的乳酪蛋糕切開來「底部全碎掉」，饕客建議他「冷凍過再吃」。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多常常推出物美價廉的商品，每次都能掀起網友熱議，但日前有位網友抱怨「藍莓生乳酪」，吃起來沒有乳酪香氣，而且底下餅皮一切就散，讓他直呼「這是我買過最差的一個」，不過有網友建議「冷凍一下再吃，會更好吃」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他到好市多買了一個8吋藍莓生乳酪蛋糕，回家享用後發現口感像是布丁，比較不像蛋糕，而且沒有乳酪香氣，底部的餅皮還一切就全部散開，讓他直呼「感覺非常不好，是我買過的乳酪蛋糕裡最差的一個」，原PO接著表示，原本他最喜歡的乳酪蛋糕，市放在冰棒附近的冷凍區，但現在沒有販售了。

對此，有饕客分析，這是兩種蛋糕「原PO這次買的到生乳酪蛋糕，底部碎是因為生乳酪蛋糕沒有經過高溫烘焙，所以必須用現成的餅乾壓碎了，加上砂糖和溶化奶油拌勻了，再壓在模型底部做成蛋糕底，它本來就是碎餅乾屑做的呀，所以才會碎。相較之下，原本喜歡的美國進口的冷凍乳酪蛋糕，經得起跨山越海而來的，我推測應該是重乳酪蛋糕，得以375F高溫水浴法烤個90～115分鐘，它香也是應該的！一生一熟兩種截然不同的乳酪蛋糕，並不適合做排比對照」。

有網友建議他「冷凍一下再吃」、「你這款應該是使用吉利丁做的」、「好吃，冷凍後更讚」，也有消費者回應「我切都沒有碎掉」、「底部碎+1」、「切了沒有碎掉，我很喜歡它酸甜口感，常常買都沒有出狀況」、「前2個月買前口味，沒散掉，餅皮酥度跟酸度也剛好」、「北投買的沒遇到問題，真的覺得很好吃，這種不需烤箱的起司蛋糕都是這種口感，便宜又有檸檬的微酸+新鮮藍莓也放的很多」。

好市多

延伸閱讀

4月4日疫情整理包／整體個案數略降 北市加23例、新北增46例

連假期間確診數持續破百 全台11縣市足跡圖表一次看

人妻巧思做素三牲 Q版造型萌翻網友：想買！

本土連日破百例 他見士林夜市擠爆嚇問：都不怕？

相關新聞

好市多藍莓生乳酪「切開底部全碎」 原來少一動作

美式賣場好市多常常推出物美價廉的商品，每次都能掀起網友熱議，但日前有位網友抱怨「藍莓生乳酪」，吃起來沒有乳酪香氣，而且底下餅皮一切就散，讓他直呼「這是我買過最差的一個」，不過有網友建議「冷凍一下再吃，會更好吃」。

他逛好市多遇杏仁果飲試喝急逃 阿姨開課：不是那個杏仁啦

杏仁味道獨特，每個人對杏仁的感受也都相當兩極，有網友近日逛美式賣場好市多時遇到產品試飲，卻發現是「杏仁果飲」，平時最討厭杏仁的他急忙離開，結果試飲阿姨告訴他「這個杏仁不是那個杏仁啦」，讓他直呼上了寶貴的一課。

他逛唐吉訶德見標價傻「敲盤子店？」 鄉民嗆爆：沒人逼你買

位於台北西門的唐吉訶德專賣日式商品，平時顧客人潮仍相當可觀，有PTT網友抱怨「唐吉訶德484敲盤子的店」，他細數店內辣椒粉340元、一盒草莓1099元、哈密瓜699元等，直呼價格這麼高「真好奇是誰在買？」然而不少網友都認為以進口貨而言，價格還算正常，狠酸「你買不起你要早說啊」。

他讚好市多貝果便宜又好吃 網友推一口味「冷凍庫必備」

美式賣場好市多Costco以平價又多樣的商品，擄獲不少消費者的心，日前一名網友分享「好市多貝果」，稱讚藍莓口味超乎想像，口感吃起來跟外面一個賣55元的貝果差不多，但好市多一個只要11.58元，底下不少人也大推「必買」。

好市多1麵包好吃到店員也推 女網友二衝只為再買1盒

日前一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款熱賣麵包，好吃到連店員都大力推薦，買回家後更是一片接著一片狂吃，「吃完我立馬跟金主說我還要再去買一盒！」

好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

日前網友在「Costco好市多 消費經驗分享區」提到，在和日本老公逛好市多時，意外發現之前在日本紅的杏仁果飲，當下直接搬兩箱回家。但原PO看不出來這是什麼品牌，卻在日本先生做出一動作後，瞬間秒懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。