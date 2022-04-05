好市多藍莓生乳酪「切開底部全碎」 原來少一動作

美式賣場好市多常常推出物美價廉的商品，每次都能掀起網友熱議，但日前有位網友抱怨「藍莓生乳酪」，吃起來沒有乳酪香氣，而且底下餅皮一切就散，讓他直呼「這是我買過最差的一個」，不過有網友建議「冷凍一下再吃，會更好吃」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他到好市多買了一個8吋藍莓生乳酪蛋糕，回家享用後發現口感像是布丁，比較不像蛋糕，而且沒有乳酪香氣，底部的餅皮還一切就全部散開，讓他直呼「感覺非常不好，是我買過的乳酪蛋糕裡最差的一個」，原PO接著表示，原本他最喜歡的乳酪蛋糕，市放在冰棒附近的冷凍區，但現在沒有販售了。

對此，有饕客分析，這是兩種蛋糕「原PO這次買的到生乳酪蛋糕，底部碎是因為生乳酪蛋糕沒有經過高溫烘焙，所以必須用現成的餅乾壓碎了，加上砂糖和溶化奶油拌勻了，再壓在模型底部做成蛋糕底，它本來就是碎餅乾屑做的呀，所以才會碎。相較之下，原本喜歡的美國進口的冷凍乳酪蛋糕，經得起跨山越海而來的，我推測應該是重乳酪蛋糕，得以375F高溫水浴法烤個90～115分鐘，它香也是應該的！一生一熟兩種截然不同的乳酪蛋糕，並不適合做排比對照」。

有網友建議他「冷凍一下再吃」、「你這款應該是使用吉利丁做的」、「好吃，冷凍後更讚」，也有消費者回應「我切都沒有碎掉」、「底部碎+1」、「切了沒有碎掉，我很喜歡它酸甜口感，常常買都沒有出狀況」、「前2個月買前口味，沒散掉，餅皮酥度跟酸度也剛好」、「北投買的沒遇到問題，真的覺得很好吃，這種不需烤箱的起司蛋糕都是這種口感，便宜又有檸檬的微酸+新鮮藍莓也放的很多」。