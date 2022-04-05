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他逛唐吉訶德見標價傻「敲盤子店？」 鄉民嗆爆：沒人逼你買

聯合新聞網 / 綜合報導
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣1號店「DON DON DONKI西門店」去年初登台，在台刮起一陣消費旋風。圖／聯合報系資料照片
日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣1號店「DON DON DONKI西門店」去年初登台，在台刮起一陣消費旋風。圖／聯合報系資料照片

位於台北西門的唐吉訶德專賣日式商品，平時顧客人潮仍相當可觀，有PTT網友抱怨「唐吉訶德484敲盤子的店」，他細數店內辣椒粉340元、一盒草莓1099元、哈密瓜699元等，直呼價格這麼高「真好奇是誰在買？」然而不少網友都認為以進口貨而言，價格還算正常，狠酸「你買不起你要早說啊」。

有網友在PTT發文表示，他近日到唐吉訶德逛街，發現人潮依然很多，「似乎還沒過氣」，但他對於店內商品價格無法接受，他舉例辣椒粉340元、一盒草莓1099元、哈密瓜699元、糰子45元等，還有其他一包裝的零食，他直呼「真好奇是誰在買？唐吉軻德是不是敲盤子的店？」

不過不少網友不認同他所言，留言「進口的當然貴」、「關稅貨物稅一堆稅」、「台灣人超愛日本，還是會買啊」、「白草莓是真的好吃，水果真的是世界頂尖的」、「日本進口有品牌這個價格很正常吧」、「價格太貴是你的問題，不是店家的問題」、「進口日本高檔貨正常，要不然你來帶貨賣？」、「裡頭明明一堆其他能買的故意拍貴的幹嘛」。

還有人留言「消費的起的就要被稱盤子？」、「一蘭辣粉本來就滿貴的吧」、「其實北海道牛奶不貴，和之前好市多差不多」。其他也有網友認同價高，不會消費，留言「在日本低價的，來台灣賣高價大家也照買」、「日系台灣分店一律拒買」。

日本 唐吉訶德 草莓 PTT

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