好市多1麵包好吃到店員也推 女網友二衝只為再買1盒

日前一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款熱賣麵包，好吃到連店員都大力推薦，買回家後更是一片接著一片狂吃，「吃完我立馬跟金主說我還要再去買一盒！」

原PO提到，自己其實很少買麵包，但某次逛好市多卻被店員燒到「葡萄乾布里歐麵包」，她偶然聽到店員叫賣：「我們這個麵包超好吃的啦！其他的麵包我都不會買，就是這個麵包只要有出，我就一定會買，不買你一定會後悔的啦！外面賣的都沒有我們家的好吃」。

原PO表示，這款葡萄乾布里歐麵包沒有很豐富的配料，是簡簡單單的葡萄乾麵包，「不會很乾、也不會太甜，放烤箱烤一下，外酥內軟好好吃」，才剛買回家沒多久，就被小孩吃光光，讓她趕緊再出門買一盒，「是說明明店員講的話跩跩的，竟然也可以燒到我，只能說自己腦波真的有弱」。

此文一出，引來許多網友熱烈討論，「這個我可以餒，一餐吃掉半顆，一開始吃還好，可是越吃越好吃」、「我都切片放冷凍慢慢吃」、「這個真的很好吃，一直都有在回購！還有另一組兩顆大顆的核桃麵包也不錯吃」、「麵包已回購二次，真心覺得好吃」、「没吃過的一定要買一下，不會吃不完，真的」、「我是分切後冷凍，沒切回烤會太厚很難烤，烤很久中間還是冰冰的」、「麵包裡面是軟的，還吃得出麵粉香」。