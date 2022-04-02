快訊

北市公布10張確診足跡！橫跨多個行政區 曾赴饒河夜市、士林官邸

最後的戰象林旺 出生緬甸、俘至日本菊兵團、台灣終老

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多1麵包好吃到店員也推 女網友二衝只為再買1盒

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友偶然聽到店員推薦這款麵包，抱著嘗鮮的心態試試看，沒想到真的超級好吃。圖擷自臉書
女網友偶然聽到店員推薦這款麵包，抱著嘗鮮的心態試試看，沒想到真的超級好吃。圖擷自臉書

日前一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款熱賣麵包，好吃到連店員都大力推薦，買回家後更是一片接著一片狂吃，「吃完我立馬跟金主說我還要再去買一盒！」

原PO提到，自己其實很少買麵包，但某次逛好市多卻被店員燒到「葡萄乾布里歐麵包」，她偶然聽到店員叫賣：「我們這個麵包超好吃的啦！其他的麵包我都不會買，就是這個麵包只要有出，我就一定會買，不買你一定會後悔的啦！外面賣的都沒有我們家的好吃」。

原PO表示，這款葡萄乾布里歐麵包沒有很豐富的配料，是簡簡單單的葡萄乾麵包，「不會很乾、也不會太甜，放烤箱烤一下，外酥內軟好好吃」，才剛買回家沒多久，就被小孩吃光光，讓她趕緊再出門買一盒，「是說明明店員講的話跩跩的，竟然也可以燒到我，只能說自己腦波真的有弱」。

此文一出，引來許多網友熱烈討論，「這個我可以餒，一餐吃掉半顆，一開始吃還好，可是越吃越好吃」、「我都切片放冷凍慢慢吃」、「這個真的很好吃，一直都有在回購！還有另一組兩顆大顆的核桃麵包也不錯吃」、「麵包已回購二次，真心覺得好吃」、「没吃過的一定要買一下，不會吃不完，真的」、「我是分切後冷凍，沒切回烤會太厚很難烤，烤很久中間還是冰冰的」、「麵包裡面是軟的，還吃得出麵粉香」。

Costco 好市多

延伸閱讀

他衝好市多加油站喊「95加滿」搞烏龍 網嗨：月省5百元

好市多1零食「好吃到停不下來」網見熱量怕爆：整顆都油

連10次搶不到蛋...好市多店員勸「下次請早」他怒PO文網反轟：快退卡

好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

相關新聞

好市多1麵包好吃到店員也推 女網友二衝只為再買1盒

日前一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款熱賣麵包，好吃到連店員都大力推薦，買回家後更是一片接著一片狂吃，「吃完我立馬跟金主說我還要再去買一盒！」

好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

日前網友在「Costco好市多 消費經驗分享區」提到，在和日本老公逛好市多時，意外發現之前在日本紅的杏仁果飲，當下直接搬兩箱回家。但原PO看不出來這是什麼品牌，卻在日本先生做出一動作後，瞬間秒懂。

壽司店「神秘白飯」要價100元 內行網友曝真相：有驚喜

少壽司店為了能夠讓繁忙的民眾方便享用壽司，會提供外帶餐盒。一名網友近日去壽司店買外帶餐盒時，竟看到有個品項是「神秘海味」，看起來是一整盒的白飯，居然要價100元，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

好市多1零食「好吃到停不下來」網見熱量怕爆：整顆都油

好市多商品眾多，價格實惠，又常推出新商品，總是吸引民眾一去再去。商場內有許多熱門商品，會不斷地被拿出來討論，近日，有一名網友發現了一款「蜂蜜夏威夷果仁」，大讚「真的是不得了，(吃了)停不下來欸！」，但網友也點出這款零食「超肥」，不宜多吃。

他衝好市多加油站喊「95加滿」搞烏龍 網嗨：月省5百元

美式賣場好市多商品種類繁多，相當受到國人歡迎，許多人偏好開車到賣場消費，便於搬運體積較大的商品回家。有網友分享，好市多新莊店旁的自助加油站開幕了，「我老公開窗喊95加滿後，就尷尬的跟員工學自助加油的步驟」。有網友開心表示「一個月能省300到500元」。

好市多沙拉變小了？ 網有感：本來能2人吃，現在1人就完食

物價連年上漲，有些食品雖然沒有漲價，但會透過減量省下成本。有網友發現，美式賣場好市多的沙拉疑似變小盒。其他網友則表示，這是商家慣用手法，都是先漲價後縮水，且以前的沙拉可以兩人分食，現在一個人就能吃光了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。