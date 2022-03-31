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壽司店「神秘白飯」要價100元 內行網友曝真相：有驚喜

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去壽司店買外帶餐盒時，竟看到兩盒白飯上面寫著「神秘海味」，居然要價100元。圖／爆廢公社公開版
一名網友去壽司店買外帶餐盒時，竟看到兩盒白飯上面寫著「神秘海味」，居然要價100元。圖／爆廢公社公開版

不少壽司店為了能夠讓繁忙的民眾方便享用壽司，會提供外帶餐盒。一名網友近日去壽司店買外帶餐盒時，竟看到有個品項是「神秘海味」，看起來是一整盒的白飯，居然要價100元，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他近日去壽司店買外帶餐盒時，看到有兩盒白飯，上面寫著「神秘海味」，竟要價100元，令他忍不住拍下來分享給網友們，「真的很神秘」，有內行的網友解釋，白飯下面其實還有其他食材，引起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「海裡的浮游生物嗎」、「應該改名心痛的感覺」、「海味＝鹽巴」、「鹽巴飯團...嗎？加海苔更好吃喔！」、「這是用傳說中的靈鳥，烏骨雞煮出來的飯，高檔貨你不懂」、「只賣聰明人」、「白飯要100？貴到爆」、「吃的感覺是，想（像）日本戰國一樣嗎，吃鹹水飯」、「國王的便當」、「沒聽過幽靈壽司嗎」、「有慧根才看得到什麼菜色」、「神秘盤子」。

曾吃過這品項的網友則表示，「料在飯下」、「有吃過，料都在飯下面只有愚人節才有賣」、「福袋的概念？」、「開盲盒的感覺」、「海鮮藏在下面」、「就像散壽司一樣，只不過料在飯下面」、「去年的很好吃，今年的…嗯，讓它繼續保持神秘好了」、「盲盒，有驚喜」。

根據「ETtoday」報導，爭鮮公關Vivian表示，這是愚人節所推出的「飯裡藏鮮」活動,，正式上市時間為4月1日，這也是爭鮮連續第三年舉辦，目前還在試賣階段。

壽司 爭鮮 愚人節

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