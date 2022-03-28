他衝好市多加油站喊「95加滿」搞烏龍 網嗨：月省5百元

美式賣場好市多商品種類繁多，受到民眾歡迎，許多人偏好開車到賣場消費，便於搬運體積較大的商品回家。有網友分享，好市多新莊店旁的自助加油站開幕了，「我老公開窗喊95加滿後，就尷尬的跟員工學自助加油的步驟」。有網友開心表示「一個月能省300到500元」。

一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說分享情報，「剛剛去新莊店買東西，發現隔壁加油站開了，提醒大家是自助加油，因為我老公傻傻的開窗喊95加滿之後，就一路尷尬的跟員工學習自助加油的步驟直到結束，尷尬到死」。

其他網友留言「嘉義店在宣布新莊店要蓋加油站時也有說要蓋，到現在還不知道在哪？」、「一個月省個300到500元」、「社死現場」，有網友貼心提醒，「加油只能用Costco pay跟聯名卡」。

位在新莊的COSTCO好市多26日加油站試營運啟用，好市多掛出油價為95無鉛30.3元、98無鉛31.8元。

好市多的油價比起中油26日牌價95無鉛33元、98無鉛35元，便宜2.7及3.2元，小汽車加滿一桶約可省百元超級優惠，但未販售92無鉛及柴油，且需加入會員辦卡才能加油。