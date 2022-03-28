好市多沙拉變小了？ 網有感：本來能2人吃，現在1人就完食

物價連年上漲，有些食品雖然沒有漲價，但會透過減量省下成本。有網友發現，美式賣場好市多的沙拉疑似變小盒。其他網友則表示，這是商家慣用手法，都是先漲價後縮水，且以前的沙拉可以兩人分食，現在一個人就能吃光了。

有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說詢問，他最近到好市多消費，卻發現沙拉好像變比較小盒，直呼「我的錯覺嗎？沙拉變小盒了？」

其他網友紛紛認同留言「我上週五買的，菜量變少很多，以前一個可以兩個人分享，現在一個人就可以完食」、「好市多慣用的手法」、「愈來愈小啊」、「真的變少了，蘿蔓份量少很多，醬卻變多了」、「不只沙拉，滋多士裡的橘紅色料粉也變稀少了，以前每支都紅通通的，餅乾夾心裡的奶油也變少變薄了」。

不過也有網友不覺得大小有差，留言「上週買覺得差不多欸」、「沒變吧，我一樣吃完很撐」、「重量一樣」、「我每個禮拜買都有上秤，放心還沒變」、「又來一個用感覺的」、「感覺差不多」。