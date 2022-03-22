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雙北民眾可去好市多加油了！26日試營運 網見路段：準備塞爆

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多新莊店將開設加油站。 聯合報系資料照
好市多新莊店將開設加油站。 聯合報系資料照

美式賣場好市多（COSTCO）憑藉著購物高CP值征服許多民眾的心，除了店內商品之外，加油也比較便宜。好市多目前僅有2家分店提供加油服務，不過日前有民眾路過新莊店，意外發現加油站正在施工，也代表好市多加油站終於進駐大台北。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多消費經驗分享區」貼出一張照片，上頭是一間尚在施工的好市多加油站，該網友寫道「看來新莊要有加油站了」，揭露了新設加油站的分店位置。

網友發現好市多新莊店的加油站施工中。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多消費經驗分享區」
網友發現好市多新莊店的加油站施工中。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多消費經驗分享區」

好市多的油品來源是中油，但每公升單價約便宜3元，因此讓許多消費者趨之若鶩。目前提供加油服務的門市僅有中壢和北台中兩家分店，新莊店不但是全台第三間，也是雙北首見，自然引起相當多消費者的期待。

不過部分網友看到照片的第一反應卻是擔憂，「準備塞車囉」、「大塞車的日子要開始了」、「塞1小才排得到的感覺」、「現在就有點塞了，之後應該排更久」、「看來建國一路要塞爆了，這個方向車輛排隊要進加油站的話，勢必會影響要進停車場的車流…中壢店的設計就比較好些」。

由於好市多加油站周邊道路容易塞車，過去就有網友認為沒必要特別繞遠跑一趟，考慮到時間成本，順路再去加才是真的划算。

另有網友提供新莊店加油站相關資訊，「3/26試營運，3/31正式開幕」、「只給加95及98汽油，柴油及92沒得加」、「賣場跟加油站原本有花圃，直接打通讓車子購物完可以直接開進加油站」。

好市多 Costco 加油站

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