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超商店員抽空吃飯被客人酸「很閒」 網友教戰：下次4字回應

聯合新聞網 / 綜合報導
超商提供服務項目繁多，店員要學會的技能也越來越多，堪稱「十項全能」。示意圖／聯合報系資料照
超商提供服務項目繁多，店員要學會的技能也越來越多，堪稱「十項全能」。示意圖／聯合報系資料照

台灣超商密集度超高，擔任超商店員除了基本的結帳、補貨、清潔外，還要會製作咖啡、手搖飲、霜淇淋、寄貨收貨…，常忙到不可開交，可說十項全能。一位超商店員表示，好不容易忙到完工作才有時間吃晚餐，卻被客人說「這麼閒喔」，令他覺得心情差。貼文曝光引發眾怒，網友教戰，下回可以「4字」回應奧客

一位上晚班的超商店員在《Dcard心情板》以「客人說我很閒」為題發文寫道，某日僅自己一人當班，先把工作完成後，肚子餓了就蹲在櫃台旁的角落吃晚餐，剛好一位客人經過看到，對他說「哇！現在的店員都這麼閒喔，還能躲起來吃東西偷懶。難怪只能在這邊當店員！」讓他聽了心情很不好。

原PO表示，自己擔任超商店員也蠻久了，今年年中就要接店長，雖然也遇過各式各樣的客人，但實在不能理解，為何有些人會認為「超商店員很輕鬆、很閒？」，有時一人當班顧全店，連想上個廁所都很難，只不過肚子餓了找空檔吃飯，還要被閒言閒語，讓人氣到都想罵髒話。

貼文一出引發眾怒，網友紛紛幫抱不平，「真的是講話有夠靠北耶」、「很想知道他們到底在想什麼，連警察、消防員在外面用餐也被檢舉觀感不佳」、「有些白癡就是透過貶低別人來得到優越感，說穿了就是他們自己自卑到有剩」、「真的覺得超商店員是神了」、「老實說我覺得以後服務業別再把顧客至上掛嘴邊了啦」、「做過的都知道『台灣最美的風景是人』應該改成『台灣最噁心的風景是人』」，還有人建議原PO再遇這種奧客時，「你回四個字就好：和你一樣」。

超商 奧客

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