快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多折疊式拖車多元功能曝！載人載狗都行 網推加1物更好用

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多小型露營車。圖／取自臉書
好市多小型露營車。圖／取自臉書

露營活動蔚為流行，有網友近日在美式賣場好市多發現「全地形XL折疊式拖車」，釣出許多人大推「超好用」，網友改裝車輪、煞車、雨棚、雨罩、蚊帳，可以拿來擺攤、載小孩、載毛小孩、載物品等，方向很好操控，只是下雨時不適合使用。有網友直呼「加推桿更好用」。

有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文詢問，好市多販售、要價1999元的小台推車好用嗎？許多網友都推薦「超好用」，不少人都將車身改裝用於載物，也有很多人拿來遛狗、遛小孩。

其他網友留言「超級好用，有改裝過，換大輪煞車功能，還有雨棚、雨罩跟蚊帳整組」、「可以一次丟進三個小孩」、「我拿來載狗」、「有推把使用上會更靈活些」、「好用，改了推車桿、遮陽棚、剎車輪」。

有網友說「個人覺得加推桿更好使用，無論露營用還是推小孩方向好控制，雨罩也不錯，適合天氣冷時候罩著沒那麼冷跟毛毛雨後用，下大雨不建議出門」、「朋友家大家族活動時會用，載小孩載東西載狗都很好用」、「拿來擺攤用」。

好市多 Costco

延伸閱讀

名人找個家／Youtuber花2000萬買北市小房不值得？ 網嘆：還不如買新北

他見4石塊圍住一正方體不解有何用 網打趣：可傳送人回高雄

她才剛買金戒指就掉水溝 網急問：在哪？我要撿！

台灣人最愛去哪國？ 半數網友點名這裡：好想去

相關新聞

好市多折疊式拖車多元功能曝！載人載狗都行 網推加1物更好用

露營活動蔚為流行，有網友近日在美式賣場好市多發現「露營車」，釣出許多人大推「超好用」，網友改裝車輪、煞車、雨棚、雨罩、蚊帳，可以拿來擺攤、載小孩、載毛小孩、載物品等，方向很好操控，只是下雨時不適合使用。有網友直呼「加推桿更好用」。

全聯「童年零食」重新上架！ 網：小時候的最愛

許多主夫、主婦常常會選擇到販賣種類多元的全聯福利中心購買食材，有一名網友最近就分享，她發現，「樂事沾醬又上了！」吃下去有滿滿的回憶，而且這是限量的。網友也回覆，「小時候的回憶耶」。

好市多撿到代購清單「字跡超美」1.5萬人朝聖失主回應了

美式買場好市多(Costco)頗受台灣人青睞，不少人沒辦會員卡，所以找上親友代購，有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出他在買場撿到的一張代購清單，短短不到一天，就吸引1.4萬人按讚，還意外釣出失主回應。

星巴克珍食7折省很大 網提醒：想買到有訣竅

連鎖咖啡店競爭激烈，而身為咖啡巨頭的星巴克肯定是不少人心中的首選，但價格卻也相對其他店家高...

好市多推新漢堡 他曝「吃起來快窒息」釣出一排苦主：要注意

美式賣場好市多商品多樣、價格實惠，也經常推出新品吸引客人上門。不過近日有網友發現好市多熟食部推出了一款新品「日式豬排堡」，他形容口感「吃起來有種窒息感」，讓不少人看了很好奇，也引起許多吃過的網友共鳴。

好市多試吃復出 男被塞「滿滿好康」網見照勸低調：會出事

疫情近日趨緩，衛福部也在3月1日起放寬防疫標準，重新開放賣場、超市、市場試吃，美式賣場好市多試吃也重新回歸，近日有一名網友分享，他在逛好市多的時候，終於重見了熟悉的試吃攤，沒想到拿到的試吃肉品份量超大，讓網友看了驚呼不已，但也有人建議原po，「要低調！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。