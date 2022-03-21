好市多折疊式拖車多元功能曝！載人載狗都行 網推加1物更好用

露營活動蔚為流行，有網友近日在美式賣場好市多發現「全地形XL折疊式拖車」，釣出許多人大推「超好用」，網友改裝車輪、煞車、雨棚、雨罩、蚊帳，可以拿來擺攤、載小孩、載毛小孩、載物品等，方向很好操控，只是下雨時不適合使用。有網友直呼「加推桿更好用」。

有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文詢問，好市多販售、要價1999元的小台推車好用嗎？許多網友都推薦「超好用」，不少人都將車身改裝用於載物，也有很多人拿來遛狗、遛小孩。

其他網友留言「超級好用，有改裝過，換大輪煞車功能，還有雨棚、雨罩跟蚊帳整組」、「可以一次丟進三個小孩」、「我拿來載狗」、「有推把使用上會更靈活些」、「好用，改了推車桿、遮陽棚、剎車輪」。

有網友說「個人覺得加推桿更好使用，無論露營用還是推小孩方向好控制，雨罩也不錯，適合天氣冷時候罩著沒那麼冷跟毛毛雨後用，下大雨不建議出門」、「朋友家大家族活動時會用，載小孩載東西載狗都很好用」、「拿來擺攤用」。