全聯「童年零食」重新上架！ 網：小時候的最愛

許多主夫、主婦常常會選擇到販賣種類多元的全聯福利中心購買食材，有一名網友最近就分享，她發現「樂事沾醬又上了！」吃下去有滿滿的回憶，而且這是限量的。網友也回覆，「小時候的回憶耶」。

原PO在「全聯消費經驗老實說」分享，「樂事沾醬又上了！去年吃過糖醋跟莎莎醬，但後來要再買找很久都沒有了 ，才知道原來是限量的！」這次還多了一個燒番麥醬，是記憶中的夜市那種沙茶感帶點甜甜味道，她一口接一口的不小心就吃完了，並問「沾著醬吃樂事，有人喜歡嗎？」

網友紛紛留言，「小時候的回憶耶」、「好懷念！小時候最愛的就是樂事了」、「買起來」、「哇，好久沒吃到了，懷念」、「這個好吃，上次有買」、「小時候的最愛，不知道味道有沒有改變？」、「糖醋今天也嗑光了，覺得跟記憶中的一樣，明天要再來買」、「這系列的都好吃」。