好市多撿到代購清單「字跡超美」1.5萬人朝聖失主回應了

美式買場好市多(Costco)頗受台灣人青睞，不少人沒辦會員卡，所以找上親友代購，有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出他在買場撿到的一張代購清單，短短不到一天，就吸引1.4萬人按讚，還意外釣出失主回應。

原PO表示，他在賣場推車上撿到這張清單，上面詳列麵條、烤雞腿、香腸、起司片、冰淇淋、可頌等多樣商品，備註「預付3000元，不夠跟我說，有找錢不必給我」。原PO大讚「下次如果你沒空,我可以幫這位代購...這種委託人我可以的」。

這張字跡娟秀的購物清單，16小時就吸引1.5萬人按讚，網友誇，「我只注意到字好漂亮」、「字好漂亮，而且好上道的先給錢」、「看到美字，心情就會很療癒」、「字也太好看了，很想認識寫字的人」、「字好美～右下那段太感人」、「字美又懂做人，大約花費2500，說不夠要講，多的不用找」。

貼文迴響熱烈，意外也釣出失主，他笑稱「謝謝大家的稱讚！單子上所寫的字，我沒有很認真，只是隨意寫一寫，大家這樣稱讚令我很不好意思」，並表示自己曾學過書法、國畫。不過另有網友跳出來說自己大嫂才是寫紙條的人，只是沒在臉書社團裡，被別人冒認了，真相如何就不得而知。