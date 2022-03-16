好市多推新漢堡 他曝「吃起來快窒息」釣出一排苦主：要注意
美式賣場好市多商品多樣、價格實惠，也經常推出新品吸引客人上門。不過近日有網友發現好市多熟食部推出了一款新品「日式豬排堡」，他形容口感「吃起來有種窒息感」，讓不少人看了很好奇，也引起許多吃過的網友共鳴。
一名網友15日在「Costco好市多 商品經驗老實說」發出了好市多一款新熟食心得，該新品為「日式豬排堡」，內容寫著「日式豬排配方，使用清脆高麗菜絲，日本進口的豬排醬，並嚴選國產豬後腿肉」，新品上市價格為89元，原po買來嘗鮮，結果直呼「雷！吃起來有種窒息感」，並且提醒大家記得準備飲料。
網友看完也紛紛回應，「謝幫踩雷」、「被渴死」、「麵包看起來很乾」、「昨天也去買了，真的不好吞食，要配很多飲料」、「生為一個騙吃騙喝的從業人員，它不是雷，是料理方式跟麵包沒上醬所以吃起來太乾」、「吃過了，不推。還是好好的吃熱狗配飲料就好」、「雷，要注意」。
但也有人認為，「還是要自己買一個試試看才準啦」、「昨天有吃，就醬料鹹了點，其他的我覺得還可以」、「覺得還行啊，有那麼誇張」、「基本上，熟食區被嫌棄的食物我都覺得不錯吃，我可以來試試看了」、「好市多只適合熱狗可樂啦」。
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