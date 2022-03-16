好市多試吃復出 男被塞「滿滿好康」網見照勸低調：會出事

疫情近日趨緩，衛福部也在3月1日起放寬防疫標準，重新開放賣場、超市、市場試吃，美式賣場好市多試吃也重新回歸，近日有一名網友分享，他在逛好市多的時候，終於重見了熟悉的試吃攤，沒想到拿到的試吃肉品份量超大，讓網友看了驚呼不已，但也有人建議原po「要低調！」。

一名網友近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享購物經驗，他表示15日在逛好市多嘉義店的時候，看到了好久不見的烤雞試吃攤位，他立刻上前去排隊拿了一盤，沒想到拿到的份量卻讓他嚇傻，小盤子內滿滿都是肉，大概有半個手掌之多，讓原po驚呼，「嘉義店的試吃真狂，滿滿的」。

網友在好市多嘉義店拿到一盤滿滿的烤雞試吃。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

照片曝光後也吸引了破兩千人按讚，網友紛紛留言，「我都沒遇過」、「超大氣」、「這個真的有多喔」、「浪費！你這盤台北可以分成20人份知道嗎？」、「真的太狂了！」、「這是我看到過最大氣的試吃」、「感覺可以準備一碗白飯把試吃的全裝在一起就是一餐了」。

網友也分享自己在嘉義店拿到的牛小排給的很有誠意，滿滿3條。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

網友也分享自己經驗，「嘉義店真的很大氣，上次早上去，牛小排也給的很有誠意，滿滿3條」、「遇過快打烊了，壽司直接拆來試吃一盤一顆」、「有一次遇到烤雞也這樣，吃完覺得不太好意思白吃，就買了」，不過也有人勸原po「要低調！」、「太高調阿姨會出事」、「阿姨要被請喝咖啡了」。